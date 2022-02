Ab Mittwoch, 23. Februar, gilt eine neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg. Sie ist mit einigen Erleichterungen für Ungeimpfte verbunden. Was sich ändert und was Sie jetzt wissen müssen, haben wir für Sie zusammengestellt.

Welche Alarmstufe gilt jetzt?

Ab Mittwoch gilt die Warnstufe. Die bisherige Alarmstufe entfällt damit. Die Richtwerte für die jeweiligen Stufen wurden ebenfalls geändert. So gilt ab einer Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 4,0 oder ab 250 mit Covid-Patienten auf der Intensivstation die Warnstufe. Die Hospitalisierungsinzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner mit Covid binnen einer Woche ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen,

Die Alarmstufe wird neu erst ausgelöst ab einer Hospitalisierungsinzidenz von 15 und wenn mindestens 390 Covid-Patienten auf der Intensivstation liegen. Die Alarmstufe II ist mit der neuen Verordnung abgeschafft.

Was bedeutet das für die Zutrittsbeschränkungen?

In der Warnstufe gilt in den meisten Bereichen die 3G-Regel – also geimpft, genesen oder getestet.

Was gilt beim Einkaufen?

Hier gibt es keine Einschränkungen – weder im Einzelhandeln noch im Supermarkt. Die Maskenpflicht bleibt aber bestehen.

3G in fast allen Bereichen: Das sind die Regeln der Warnstufe, die ab 23. Februar gilt. | Bild: Bernd Weißbrod, dpa

Was für Masken müssen getragen werden?

Weiterhin gilt die Pflicht für Menschen über 18 Jahren, in Innenräumen eine FFP2-Maske oder eine vergleichbare Maske zu tragen. Sie gilt auch in Bus und Bahn, sowie in der Fahrgastschifffahrt und dem Luftverkehr.

Ist es ein Muss oder ein Soll, diese FFP2-Masken zu tragen?

Ein Muss. Nur in begründeten Einzelfällen sind Ausnahmen möglich, hieß es auf Nachfrage beim Sozialministerium. Dies könne etwa ein ärztliches Attest sein.

Was gilt bei der Maskenpflicht draußen?

Wenn etwa bei Großveranstaltungen im Freien eine Maskenpflicht herrscht, reicht nun wieder eine normale medizinische Maske, es muss keine FFP2-Maske mehr sein.

Darf jetzt wieder jeder ins Restaurant?

Ja. Die Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte sind aufgehoben. Die 3G-Regel gilt allerdings, Ungeimpfte müssen also einen negativen Test vorweisen, dürfen dann aber auch Innenräume nutzen. Auf der Terrasse gilt in der Warnstufe ebenfalls der 3G-Nachweis. Erst in der Basisstufe ist zumindest draußen kein negativer Test mehr nötig.

Draußen oder drinnen ein Bier genießen: Das ist künftig wieder drin – unabhängig vom Impfstatus. Drinnen müssen Ungeimpfte aber einen negativen Test vorweisen. | Bild: Tom Weller, dpa

Was gilt für Veranstaltungen?

Für Theater, Stadtfeste und Sportveranstaltungen gilt künftig: In geschlossenen Räumen dürfen die Plätze zu maximal 60 Prozent ausgelastet sein, zudem dürfen nicht mehr als 6000 Besucher eingelassen werden. Draußen dürfen drei Viertel der Kapazitäten genutzt werden, maximal aber 25.000 Besucher. In beiden Fällen gilt die 3G-Regel, Ungeimpfte müssen also einen negativen Test vorweisen.

Wird die Alarmstufe erneut ausgelöst, gilt: Drinnen wie draußen dürfen die Veranstalter den Platz maximal zur Hälfte auslasten. Drinnen dürfen maximal 2000 Zuschauer eingelassen werden, draußen bis zu 5000. Zudem gilt in der Alarmstufe für diese Veranstaltungen die 2G-Regel.

Was gilt für die Fasnacht?

Umzüge können nicht wie gewohnt stattfinden, einige Möglichkeiten gibt es aber. Fasnachtsveranstaltungen sind aber generell wieder möglich, allerdings nur in Absprache mit den örtlichen Behörden und unter Einhaltung der 3G-Regel. Es muss zudem ein Veranstaltungskonzept mit Hygieneregeln vorliegen. Eine genaue Aufstellung der Fasnachts-Regeln sowie Fragen und Antworten dazu finden Sie hier.

Was gilt an Hochschulen?

Die 3G-Regel: Studenten dürfen mit negativem Schnelltest an Vorlesungen teilnehmen.

Dürfen Clubs und Diskos wieder öffnen?

Ja. Hier gilt allerdings sowohl in der Warnstufe als auch in der Alarmstufe weiterhin die 2G-Plus-Regelung, Geimpfte und Genesene müssen also einen aktuellen negativen Schnelltest vorweisen. Zudem gilt Maskenpflicht, wobei es für die Tanzfläche eine Ausnahme gibt.

Auch Clubs dürfen wieder öffnen, allerdings bleibt hier die strengere 2G-Plus-Regelung bestehen: Geimpfte und Genesene müssen einen negativen Test vorweisen, die Maskenpflicht gilt weiterhin – allerdings nicht auf der Tanzfläche. | Bild: Philipp von Ditfurth, dpa

Was ändert sich bei der 2G-Plus-Regel?

Neu gilt, dass es bei der 2G-Plus-Regelung keine Ausnahmen mehr gibt. Alle müssen also zusätzlich zum Impf- oder Genesenenstatus einen negativen Schnelltest vorweisen können, unabhängig vom Zeitpunkt der Infektion oder der jüngsten Impfung.

Wie viele Menschen dürfen sich derzeit treffen?

Bei Geimpften und Genesenen sieht die Coronaverordnung keine zahlenmäßige Beschränkung mehr vor. Sobald ein Ungeimpfter teilnimmt, dürfen in der Warnstufe bis zu zehn Personen zusammenkommen. Wird die Alarmstufe wieder ausgelöst, dürfen sich bei der Teilnahme eines Ungeimpften bis zu fünf Personen treffen. Kinder bis 13 Jahre, Geimpfte, Genesene und aus medizinischen Gründen nicht geimpfte Menschen zählen dabei nicht mit.

Was ist mit Messen und Ausstellungen?

In der Warnstufe sind Messen und Ausstellungen nun wieder möglich, unter Einhaltung der 3G-Regelung. Wird die Alarmstufe ausgelöst, gilt dagegen wieder die 2G-Regelung, also nur Geimpfte und Genesene haben dann Zutritt.

Wer darf in Museen und Bibliotheken?

Auch hier gibt es in der Warnstufe keine strengen Zutrittsverbote für Ungeimpfte mehr, sie dürfen mit negativem Test rein. In der Alarmstufe gilt allerdings wieder 2G.

Was gilt bei körpernahen Dienstleistungen, also etwa Frisören?

Für alle körpernahen Dienstleistungen wie etwa Massage, Nagelpflege und kosmetische Behandlungen gilt in der Warnstufe wieder die 3G-Regel. Ungeimpfte dürfen sie also mit negativem Test nutzen. In der Alarmstufe gilt die 2G-Regel. Ausnahmen für Ungeimpfte gibt es nur für den Frisör mit negativem Schnelltest.

Der Friseurbesuch ist wieder unkomplizierter möglich, auch für Ungeimpfte. Ein negativer Test ist aber nötig. | Bild: Sebastian Gollnow, dpa

Was ist mit Freizeitangeboten wie Zoos, Fitnessstudios, Therme und Schwimmbad?

Auch hier ist wieder vieles erlaubt: Dampfbäder dürfen nun auch wieder betrieben werden – allerdings ist der Zutritt zu diesen nur für Geimpfte und Genesene gestattet. Generell dürfen aber auch Ungeimpfte wieder ins Schwimmbad oder in die Therme. In der Alarmstufe gilt dagegen wieder generell die 2G-Zutrittsbeschränkung.

Schwimmbäder sind wieder für alle zugänglich, auch Ungeimpfte dürfen mit negativem Test wieder schwimmen gehen. | Bild: Franziska Kraufmann, dpa

Wie lange muss ich in Isolation, wenn ich mich infiziert habe?

Alle, die positiv getestet wurden und deren Infektion mit einem PCR-Test bestätigt ist, können nach zehn Tagen die Quarantäne beenden. Freitesten kann man sich ab dem siebten Tag, wenn man zwei Tage lang symptomfrei war.

Müssen Kontaktpersonen noch in Quarantäne?

Nicht, wenn sie frisch geimpft oder geboostert sind, die letzte Impfung also nicht länger als drei Monate zurückliegt. Seit 12. Januar müssen geimpfte und genesene Kontaktpersonen nicht mehr in Quarantäne. Das gilt allerdings nur, wenn sie doppelt geimpft sind, eine Boosterimpfung haben oder gerade genesen sind. Auch Genesene mit mindestens einer Impfung gelten nun als geboostert. Einen genauen Überblick finden Sie hier.

Für alle anderen endet die Quarantäne jetzt nach zehn Tagen, freitesten kann man sich nach sieben Tagen mit einem PCR- oder offiziellen Antigen-Test.

Was gilt für religiöse Veranstaltungen?

Hier gibt es keine Einschränkungen mehr, solange die Warnstufe gilt. Ab der Alarmstufe müssen aber Mindestabstände eingehalten werden. Auch die Maskenpflicht bleibt hier bestehen.

Darf wieder jeder in Hotels?

Ja, zumindest in der Warnstufe dürfen auch Ungeimpfte übernachten, auch wenn sie nicht geschäftlich unterwegs sind. Ein negativer Test, also die 3G-Regel, gilt aber nach wie vor. Zudem müssen Ungeimpfte alle drei Tage einen neuen Test vorweisen. In der Alarmstufe wird dagegen wieder die 2G-Regel ausgelöst. Ungeimpfte dürfen dann nur übernachten, wenn sie dienstlich unterwegs sind.

Wie lange gelten die neuen Regeln?

Vorerst wohl nur bis zum 19. März. Denn dann läuft die Bundesregelung zum Corona-Infektionsschutz aus. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will am 7. März einen neuen Vorschlag in der Runde der Landesgesundheitsminister machen. Doch der Bundestag müsste im Anschluss noch einen neuen Entschluss fassen. Ob dies bis dahin gelingt, ist noch offen. Ab 20. März könnten damit alle Einschränkungen fallen.