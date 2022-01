Übermittlungen per Fax, fehlende Schnittstellen bei unterschiedlichen Programmen und ein riesiger personeller Aufwand: Das Gesundheitsamt in Konstanz hat im Laufe der Pandemie Probleme behoben. Alle Baustellen sind aber noch nicht behoben.

Noch im vergangenen Winter waren in der Außenstelle Gottmadingen des Gesundheitsamts Konstanz, einem schmucklosen, in die Jahre gekommenen Industriegebäude, zahllose Mitarbeiter unterwegs. Die Telefone waren ständig in Gebrauch, der Stresspegel