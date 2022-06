Laut Polizei verlor aus bislang unbekannter Ursache am Samstag kurz nach 13.30 Uhr der Fahrer eines Pkw Renault die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 67-jährige war mutmaßlich mit hoher Geschwindigkeit auf der A96 von Lindau in Richtung München unterwegs. Dabei geriet er von der Fahrbahn gegen eine Böschung und das Auto überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach sowie dem linken Fahrstreifen zum Stillstand.

Der verletzte Fahrer konnte durch Ersthelfer aus seinem Fahrzeug geborgen und durch Rettungskräfte schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrbahn musste vollständig gesperrt werden, was erhebliche Verkehrsbehinderungen zur Folge hatte. Am Pkw Renault entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.