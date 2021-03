Egliswil/ Konstanz Nur für Abonnenten vor 52 Minuten

Ausnahme wegen „religiösem Charakter“: Schweizer Yoga-Lehrer darf trotz Corona Veranstaltungen im Kreis Konstanz abhalten

In seiner Heimat gilt David Scherwey als „Yoga-Rebell“, weil er sich das Recht auf spirituelle Veranstaltungen nicht nehmen lassen wollte. Weil er die Corona-Ausnahmen einzig für klassische Religionsgemeinschaften auch in Deutschland infrage stellt, zieht es ihn in den Landkreis Konstanz. Mit Querdenkern will Scherwey nichts zu tun haben – doch wie glaubwürdig ist das und wem erteilt das Gesundheitsamt da eine Ausnahme?