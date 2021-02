Es geht um Schadensbegrenzung. Das Verwaltungsgericht Mannheim hat die Ausgangssperre in Baden-Württemberg gekippt, zum 11. Februar. Die Erkärung der Landesregierung, man habe ohnehin vorgehabt, zum 15. Februar zu lockern, wirkt zumindest vorgeschoben. Sicher im Licht der Ankündigung, dass es stattdessen eine regionale Lösung geben wird.

Nun wird wieder nachgebessert: Die Gesundheitsämter sollen entscheiden, ob sie Ausgangssperren verhängen oder nicht. Allerdings sind die Vorgaben des Landes dazu so streng, dass es keine wirkliche Entscheidungsfreiheit gibt.

Wer entscheidet nun?

Angekündigt war zunächst, dass die Gesundheitsämter selbst entscheiden sollen, ob sie eine Ausgangssperre für sinnvoll erachten, wenn die Inzidenz, also die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, über 50 liegt. So hat das Sozialministerium es dem SÜDKURIER am Mittwoch noch bestätigt. „Die landesweiten Regeln für die Ausgangsbeschränkungen nachts und über Tag entfallen ab Donnerstag“, hieß es.

Gleichzeitig schaffe man „die rechtlichen Grundlagen dafür, dass regional per Allgemeinverfügung nächtliche Ausgangsbeschränkungen eingeführt werden können“. Ausdrücklich, teilte die Sprecherin mit, werde es „keinen Automatismus geben“, dass bei einer Inzidenz über 50 also immer eine Ausgangssperre verhängt werden müsse.

Die leere Villinger Innenstadt, während der Ausganssperre, kurz nach 20 Uhr. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Erlass statt Verordnung

Der spät in der Nacht veröffentlichte Erlass vom Mittwoch sagt aber etwas ganz anderes aus. Er liest sich wie klare Vorgaben, wann eine Ausgangssperre zu verhängen ist. Also was denn nun: Kann oder muss das zuständige Gesundheitsamt eine erneute Ausgangssperre verhängen?

Das Staatsministerium lässt auf Anfrage wissen: „Eine Inzidenz von 50 ist nicht überall gleich einzuordnen.“ Vielmehr hänge es von der Art des Infektionsgeschehens ab, ob eine Maßnahme sinnvoll sei. Wenn Neuinfektionen „auf einen nur lokal begrenzten Ausbruch in einem Pflegeheim oder einem Unternehmen zurückzuführen“ seien, müsse das anders betrachtet werden als „diffuse Ausbrüche, die nicht zuzuordnen sind“.

So setzen die Kreise der Region die Regeln um Hier gilt keine Ausgangssperre Im Konstanz gilt keine Ausgangssperre, da die Inzidenz (Stand 11. Februar) unter 50 liegt. Auch der Sigmaringen verzichtete vorerst auf eine Einführung der Sperre, man möchte sich damit erst am 12. Februar beschäftigen. Man liege nur knapp über der 50er-Marke (Inzidenz von 52 am 11. Februar) und wolle keine Verfügung erlassen, die nur wenige Tage gelte, hieß es von Seiten der Kreisverwaltung. Hier gilt die nächtliche Ausgangssperre Die Kreise Tuttlingen, Schwarzwald-Baar, Lörrach und Waldshut haben Allgemeinverfügungen erlassen, die ab Freitag, 12. Februar, 0 Uhr eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr nach sich ziehen. Sie alle gelten bis in die letzten Februar-Tage oder 1. März. Jedoch ist klar: Wenn ein Kreis drei Tage am Stück unter einer 50er-Inzidenz liegt, tritt die Sperre automatisch außer Kraft. Bis dahin gelten die schon bisher gekannten Regeln mit ihren Ausnahmen. Der Bodenseekreis wird zum 12. Februar, 0 Uhr, ebenfalls eine Ausgangssperre erlassen, sie ist aber nur bis 17. Februar, also Aschermittwoch, befristet. Im Kreis Ravensburg gilt eine Ausgangsbeschränkung bis 17. Februar.

Liegt die Inzidenz mindestens sieben Tage in Folge über 50 und liegt ein diffuses Infektionsgeschehen vor, müssen Gesundheitsämter per Allgemeinverfügung Ausgangssperren verfügen. Ein dritter Faktor muss noch erfüllt sein. Demnach muss eine „erhebliche Gefährdung der wirksamen Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus“ vorliegen. Anhand welcher Kriterien die Gesundheitsämter das bewerten sollen, steht nicht in dem Erlass. Wohl aber, was dann zu tun ist.

Dann doch eine Pflicht

„Wenn die Voraussetzungen jedoch vorliegen, sind die Gesundheitsämter aufgrund des Erlasses verpflichtet, per Allgemeinverfügung Ausgangsbeschränkungen zu erlassen. Das ist also keine Kann-Lösung.“ Allerdings müssten die zuständigen Ämter diesen „weitgehenden Eingriff in die Grundrechte sehr sorgsam abwägen und begründen“.

Abschließend betont die Sprecherin, es sei „im Interesse aller Bürger, in jenen Regionen, in denen die Infektionslage noch kritisch ist, strenge Maßnahmen zu ergreifen, damit im nächsten Schritt Lockerungen möglich werden“.

Warum ordnet die Landesregierung dann nicht selbst Ausgangssperren an überall dort, wo die Inzidenzen zu hoch sind? Die Landesjuristen hätten wohl Bedenken gehabt, über einen noch längeren Zeitraum eine Verordnung in diesem Bereich zu verhängen, hieß es aus dem Staatsministerium. Eine landesweite Verordnung könne nicht die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen, hieß es.

Keine Vorwarnung

Vorgewarnt hat die Landesregierung die Kreise jedenfalls nicht – zumindest nicht darüber, dass nun doch eine Pflicht besteht, unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausgangssperre zu verhängen. Nach der neuen Regelung sind davon immerhin 26 der 44 Kreise betroffen.

Der SÜDKURIER erfährt, dass die Gesundheitsämter in der Region per Mail um kurz nach 21 Uhr den neuen Erlass erhielten und damit die Nachricht, dass sie nun in der Verantwortung stehen. Das Staatsministerium gibt dagegen an, die Kreise bereits „tagsüber mündlich über die neuen Regelungen informiert“ zu haben.

Die Juristen der Kreise mussten ran

Nun müssen die Juristen des Rechtsamtes ran und eine Allgemeinverfügung erarbeiten, die rechtlich wasserdicht ist. Das Land fügte zwar eine „Muster-Allgemeinverfügung“ bei. „Diese enthielt jedoch keine Begründung, die insbesondere für die Rechtssicherheit wichtig ist“, sagt die Sprecherin des Schwarzwald-Baar-Kreises, Heike Frank. Seit dem folgenden Morgen seien die Juristen nun mit der Ausarbeitung dieses wichtigen Details beschäftigt.

Den Überblick darüber, in welchem Kreis welche Regeln gelten, müssen sich die Bürger so aber selbst verschaffen – über Medien wie den SÜDKURIER oder die örtlichen Behörden.