von SK

Nächtliche Ausgangsbeschränkungen gelten in Baden-Württemberg seit dem 11. Februar nicht mehr landesweit, sondern nur noch, wenn Kommunen oder Landkreise mit hohen Sieben-Tages-Inzidenzen dies verfügen. Aber wie ist der aktuelle Stand in der SÜDKURIER-Region? Wir geben Ihnen einen Überblick darüber, wo es derzeit Ausgangsbeschränkungen gibt und wo nicht:

Konstanz : Keine Ausgangssperre

: Keine Ausgangssperre Bodenseekreis : Keine Ausgangssperre (sie war zwar am 11. Februar bis zum 17. Februar verhängt worden, wurde aber aufgehoben, nachdem die Inzidenz drei Tage in Folge unter 50 blieb)

: Keine Ausgangssperre (sie war zwar am 11. Februar bis zum 17. Februar verhängt worden, wurde aber aufgehoben, nachdem die Inzidenz drei Tage in Folge unter 50 blieb) Sigmaringen : Keine Ausgangssperre

: Keine Ausgangssperre Ravensburg : Ausgangssperre bis 17. Februar, Aschermittwoch.

: Ausgangssperre bis 17. Februar, Aschermittwoch. Schwarzwald-Baar-Kreis : Ausgangssperre bis 28. Februar

: Ausgangssperre bis 28. Februar Kreis Waldshut : Ausgangssperre bis 26. Februar

: Ausgangssperre bis 26. Februar Kreis Lörrach : Ausgangssperre bis 1. März

: Ausgangssperre bis 1. März Kreis Rottweil : Ausgangssperre bis 19. Februar

: Ausgangssperre bis 19. Februar Kreis Tuttlingen : Ausgangssperre bis 28. Februar

: Ausgangssperre bis 28. Februar Breisgau-Hochschwarzwald : Keine Ausgangssperre

: Keine Ausgangssperre Freiburg: Keine Ausgangssperre

In allen Kreisen wird die Ausgangssperre vorzeitig aufgehoben, wenn die Inzidenz drei Tage in Folge unter 50 liegt. Eine neue Ausgangssperre kann in Kraft treten, wenn die Inzidenz sieben Tage in Folge über 50 liegt.

Informationsstand dieses Artikels ist der 15. Februar – wir aktualisieren die Angaben, falls neue Beschränkungen erlassen oder bestehende aufgehoben werden.