Winfried Kretschmann will nicht länger warten. Obwohl für Sonntag ein erneutes Krisentreffen von Bund und Ländern angesetzt ist, bringt der baden-württembergische Ministerpräsident sofort härtere Maßnahmen zum Infektionsschutz auf den Weg.

Die Lage sei „alarmierend“, es gebe Anzeichen eines exponentiellen Wachstums der Infektionszahlen. Die Inzidenz liegt landesweit bei 160 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Bei den über 80 Jahren sind doppelt so viele infiziert wie im Durchschnitt der Bevölkerung. 4200 Neuinfizierte kamen innerhalb eines Tages hinzu – noch Anfang Dezember waren es etwa 3300 Neuinfektionen pro Tag. 516 Erkrankte liegen auf Intensivstation, die Zahl der Todesfälle sei erschreckend hoch. 374 Menschen starben allein in den vergangenen sieben Tagen an oder mit dem Coronavirus.

Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hat harte Maßnahmen beschlossen. | Bild: Marijan Murat

„Mit dem Virus kann man leider nicht verhandeln“, erklärt der Ministerpräsident. „Wir müssen die Zahl der Neuinfektionen schnell und radikal nach unten drücken.“ Ziel sei es, wieder auf eine Inzidenz unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen zu kommen.

Ein derart hohes Infektionsgeschehen wie derzeit sei nicht mehr kontrollierbar, betonte Kretschmann. Er verwies auch auf die Dunkelziffer, die bei den hohen Neuinfektionen „sehr hoch“ geschätzt, auf das Vier- bis Fünffache der tatsächlichen Infektionszahlen.

Wann beginnen die neuen Maßnahmen?

Ab dem morgigen Samstag gilt eine allgemeine Ausgangsbeschränkung für ganz Baden-Württemberg.

Darf ich noch aus dem Haus?

Ja, aber mit deutlichen Einschränkungen. Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnungen ist nur noch aus triftigen Gründen erlaubt – zwischen 20 und 5 Uhr gelten besonders strenge Regeln, neue Regeln gibt es jedoch auch tagsüber.

Welche Ausnahmen gibt es nachts? Was ist ein triftiger Grund?

Wer aus beruflichen Gründen, für Arzttermine oder zur Versorgung von Tieren das Haus verlassen muss, darf das. Auch die Begleitung von Minderjährigen und Unterstützungsbedürftigen sind Ausnahmen. Darunter fällt auch der Besuch von Schulen, Kindertagesstätten und Universität.

Darf ich noch mit dem Hund raus?

Ja. Die Versorgung von Tieren umfasst nicht nur das Pferd, dass im Stall versorgt werden muss, sondern auch die Notdurft des Vierbeiners zu Hause.

Kann ich abends noch jemanden vom Bahnhof abholen?

Das kommt darauf an. Die minderjährige Tochter ja, die Großmutter, die nicht mehr gut zu Fuß ist, ebenfalls. Aber den gesunden Partner, der keine Unterstützung braucht, nicht.

Was gilt tagsüber?

Tagsüber zwischen 5 und 20 Uhr gelten ebenfalls strenge Regelungen. Auch hier darf man nur unter bestimmten Bedingungen das Haus verlassen.

Darf ich noch spazieren oder joggen gehen?

Ja, tagsüber schon. Aber nur alleine, mit dem eigenen Haushalt oder mit einer einzigen Person aus einem anderen Haushalt.

Darf ich noch einkaufen gehen?

Der Einzelhandel soll trotz Ausgangssperre zunächst offen bleiben. Allerdings behält sich der Ministerpräsident vor, am Sonntag, sollte es bei der Runde von Bund und Ländern keine entsprechenden Maßnahmen geben, selbst noch weitere Einschränkungen anordnen. Supermärkte und Läden des täglichen Bedarfs dürfen aber in jedem Fall offen bleiben.

Große Gruppen wird es in Fußgängerzonen nicht mehr geben. Hier ein Bild aus Freiburg. | Bild: Patrick Seeger/dpa

Darf ich mich gar nicht mehr mit anderen treffen, etwa Freunde besuchen?

Doch. Aber nur eingeschränkt. Treffen mit bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten sollen aber erlaubt bleiben. Auch Treffen mit Verwandten in gerader Linie und Partner sind erlaubt. Kinder der jeweiligen Haushalte bis zur einschließlich 14 Jahre zählen nicht bei der Fünf-Personen-Regel.

Mein Kind lebt nicht bei mir. Darf ich es noch besuchen?

Ja. Wer ein Sorge- oder Umgangsrecht hat, darf dies natürlich weiterhin wahrnehmen.

Was ist mit Schulen und Kindergärten?

Hier gibt es keine neuen Beschlüsse, das Land will die Ministerpräsidentenkonferenz abwarten. Stand heute läuft der Unterricht also mit den bekannten Einschränkungen weiter.

Sind Demonstrationen jetzt auch verboten?

Nein. Demonstrationen gehören zum Versammlungsrecht nach Artikel 8 des Grundgesetzes. Sie sind weiterhin erlaubt.

Was ist, wenn ich einen Gerichtstermin habe?

Das gilt natürlich als triftiger Grund. Auch Gemeinderatssitzungen und Sitzungen anderer kommunaler Gremien sind weiterhin gestattet.

Dürfen Glühweinstände offen bleiben?

Größtenteils wohl nicht. Der Verkauf und Ausschank von Alkohol ist zumindest an Orten mit erhöhtem Publikumsverkehr verboten.

Was ist mit Frisören?

Diese müssen wahrscheinlich ab Montag dicht machen. Kretschmann will sich hier mit den anderen Ländern abstimmen. Voraussichtlich werden Frisöre aber genau so wie Barbershops, Sonnenstudios und Sportanlagen schließen müssen. Eine Verordnung dazu gibt es jedoch noch nicht.

Was ist mit Weihnachten?

Der Besuch privater Veranstaltungen soll nachts vom 23. bis 27. Dezember, also nur an Weihnachten, erlaubt bleiben. „Nur dann, sonst gerade nicht“, betont der Ministerpräsident. Doch auch das wird am Sonntag noch einmal Thema in der Runde von Bund und Ländern sein. Möglicherweise wird der Zeitraum verkürzt oder der Besuch lediglich von engen Verwandten erlaubt.

Was kommt nach Weihnachten?

Dann dürften noch härtere Maßnahmen folgen. Das zumindest ließ der Ministerpräsident durchblicken. Ohne einen harten Lockdown werde es nicht gehen, betonte Kretschmann mehrmals. Jetzt müssten alle „mitziehen“, damit „das Werk“ gelinge.

Was ist mit Restaurants?

Restaurants und Bars müssen weiter geschlossen bleiben. Derzeit sieht es danach aus, dass dies mindestens bis zum 10. Januar so bleiben wird. Auch dafür wird die Runde vom Sonntag zwischen Bund und Ländern entscheidend sein.

Soldaten telefonieren in einem Raum des Gesundheitsamtes Karlsruhe, um bei der Kontaktverfolgung von Infizierten zu helfen. | Bild: Marijan Murat/dpa

Wann machen Freizeitstätten wieder auf?

Das ist derzeit noch nicht absehbar. Schwimmbäder und Sportanlagen sind schon unter der bisherigen Corona-Verordnung für die Öffentlichkeit geschlossen.

Wie lange gelten die Maßnahmen?

Zunächst vier Wochen. Länger darf die Landesregierung solche Sondermaßnahmen nicht treffen – ihre Notwendigkeit muss immer wieder geprüft werden.