Aufregung in Vorarlberg: Der Bürgermeister von Feldkirch umgeht die offizielle Corona-Impfreihenfolge – und sieht sich im Recht

Der Bürgermeister von Feldkirch, Wolfgang Matt, ließ sich bei einer Corona-Impfaktion in einem Seniorenheim impfen. Doch laut der offiziellen Reihenfolge des Landes Vorarlberg ist der ÖVP-Politiker noch gar nicht an der Reihe. Die Heimärztin selbst verweigerte ihm die Impfung. Der Bürgermeister selbst sieht jedoch an seinem Vorgehen nichts Falsches.