Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es nach einem weitestgehend trockenen Sonntag am Montag zunächst auch noch meist heiter sein. Im weiteren Tagesverlauf soll es dann im Westen örtlich leicht regnen. Am Dienstag wird es laut DWD stark bewölkt bis bedeckt, mit durchziehendem und verbreitetem Regen. Für den Mittwoch rechnet der DWD mit starker Bewölkung und verbreitetem Regen. Die Temperaturen sollen in den nächsten Tagen – je nach Region – im Laufe des Tages 10 bis 17 Grad erreichen. (dpa)