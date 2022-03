Svenja Maier lädt an der Schranke zur Zollernalb-Kaserne aus ihrem Kombi einen neuwertig aussehenden Teutonia-Kinderwagen, mehrere Kisten mit Spielzeug, Kinderbüchern und Kinderkleidung. Ganz oben stehen zwei Paar warme Kinderstiefel. Es ist kalt hier oben auf der Alb, am Wochenende erst ist der letzte Schnee geschmolzen.

Die 34-jährige Kinderpflegerin aus Heinstetten, einem Teilort von Meßstetten im Zollernalbkreis, 10 551 Einwohner, hat selbst zwei kleine Kinder. Für sie ist klar: „Den Menschen muss man helfen.“ Sie hat ins Auto gepackt, was sie zu Hause erübrigen kann, und es an die ehemalige Zollernalb-Kaserne gebracht.

Ankunftszentrum auf Areal der ehemaligen Bundeswehr-Kaserne

Dort wird auf dem Areal der ehemaligen Bundeswehr-Kaserne in diesen Tagen ein Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge hochgezogen. Nichts ist da, alles muss hergeschafft und eingerichtet werden: Betten, Bettlaken, Möbel, Geschirr, Besteck, Waschmaschinen, eine komplette Kantine.

Bürger und Bürgerinnen aus Meßstetten bringen Spenden wie Kinderwagen und -schuhe in das Ankunftszentrum. | Bild: Bäuerlein, Ulrike

Und Anschlüsse für Toilettenspülungen und Wasserhähne – alles, was derzeit aufgrund der globalen Lieferausfälle ohnehin schwer zu beschaffen ist. Etwa 230 Flüchtlinge sind an diesem Donnerstagvormittag schon da, etwa die Hälfte davon Kinder, viele davon Kleinkinder.

Auf 800 Flüchtlinge bereiten sich Meßstetten und der Landkreis dort oben auf der Alb vor. Wahrscheinlich werden es deutlich mehr. „Aber wer kann das schon voraussagen?“, fragt Frank Schroft, der Bürgermeister von Meßstetten. Wie viele kommen, wie lange sie bleiben – da wagt er keine Prognose.

Wir müssen den Menschen jetzt helfen. Schnell und unkompliziert. Frank Schroft, Bürgermeister von Meßstetten

Die Region hat Erfahrung damit. Das Areal war von 2014 bis 2017 schon Landeserstaufnahmeeinrichtung für bis zu 3800 Flüchtlinge, damals installierte sich eine breite Hilfskette von Ehrenamtlichen, die jetzt erneut aktiviert wird. Gelände und Gebäude aber liegen seitdem brach. Vieles verfällt.

Zwischen Landkreis und Stadt Meßstetten einerseits und dem Land Baden-Württemberg andererseits brach damals ein Konflikt aus, was mit dem Areal geschehen sollte. Vor Ort fühlte man sich vom Land im Stich gelassen, das als Anerkennung für den Einsatz der Region in der Flüchtlingskrise immer Unterstützung für die strukturschwache Region in den Raum gestellt hatte, die dann aber nicht kam.

Im Herbst weigerte man sich dann vor Ort, auf Anfrage des Landes erneut Erstaufnahmeeinrichtung zu werden. Landkreis und Kommune verfolgen jetzt eigene Pläne, ein interkommunales Gewerbegebiet, eine Biomüllvergärungsanlage. Die Fronten waren verhärtet.

Krieg in der Ukraine hat Situation grundlegend verändert

Der Krieg aber hat alles geändert. Jetzt sind die ukrainischen Flüchtlinge doch willkommen. Es heißt nun Ankunftszentrum, nicht Landeserstaufnahmeeinrichtung, ein anderes Etikett. „Es ging bei dem Konflikt nie um die Frage der Unterstützung für Flüchtlinge, sondern nur um die Perspektive für die Region“, sagt Schroft und weist zurück, dass die ukrainischen Flüchtlinge in der Region willkommener seien als die Flüchtlinge von 2015. „Es gibt da keinen Unterschied“, sagt er, „die Menschen helfen, die Akzeptanz ist hoch.“

Noch blüht auf dem staubigen, teils verstrüppten Gelände nichts außer den blau-gelben Stiefmütterchen in frisch bepflanzten Kübeln, die mit Bändern in ukrainischen Nationalfarben geschmückt sind.

Die Wohnblocks sehen grau und wenig einladend aus. Neu sind nur die Kinder-Spielgeräte, von denen die Kinder schon Besitz ergriffen haben. Es sind Spenden von Gemeinden aus der Umgebung, aufgestellt von den Bauhof-Mitarbeitern, über Nacht, ehrenamtlich, unbürokratisch. Anders geht es nicht.

Alle Ankömmlinge, wie auch diese Familie aus Charkiw, werden auf Covid-19 und TBC getestet. Bilder: Ulrike Bäuerlein

Das DRK hat innerhalb von drei Tagen ein Gesundheitszentrum mit zwei kompletten Behandlungsräumen eingerichtet, die Behandlungsliegen kamen aus der Lungenfachklinik St. Blasien, die gerade aufgelöst wird. Ärzte aus der Region tun ehrenamtlich Dienst. Heute macht Anna-Lisa Erler, Kinderärztin aus dem Klinikum Reutlingen, eine 7-Stunden-Schicht, sie setzt ihren Urlaub ein, um die Kindersprechstunde abzuhalten. „Die Kinder haben normale Infekte, nichts Besonderes“, sagt sie.

Am Thema Corona kommt auch hier keiner vorbei

Corona ist auch hier ein Thema, es werden Masken getragen, alle Ankömmlinge werden auf Covid-19 und Tbc getestet. Verpflichtend ist für alle nur eine MMR-Impfung, Masern, Mumps, Röteln. Wer positiv ist, muss in Quarantäne, vier Corona-Infizierte sind es bislang.

24 Stunden am Tag sind Ansprechpartner und Dolmetscher vor Ort. Dazu gehört auch die 16-jährige ukrainisch-stämmige Schülerin Elizaveta Draya, die seit 2009 mit ihrer Familie in Deutschland lebt und nun jede freie Minute auf dem Gelände ist, um zu helfen und zu übersetzen.

Die 16-jährige ukrainischstämmige Elizaveta Draya, die seit 2009 in Deutschland lebt, hilft als Dolmetscherin aus. | Bild: Bäuerlein, Ulrike

„Viele sind dankbar, aber es gibt auch Ärger und Anforderungen, die nicht erfüllt werden können“, sagt sie über ihre ersten Erfahrungen. Aber man bemüht sich. So ganz einfach ist das aber nicht. Dafür sorgt schon der benachbarte Truppenübungsplatz der Bundeswehr, der einzige in ganz Süddeutschland, von dem immer wieder Detonationen und Schüsse herüberhallen.

Für manche der Kriegsflüchtlinge ist das schwer zu ertragen, trotz der Erklärungen der Dolmetscher, dass keine Gefahr drohe. „Wir haben darum gebeten, ein wenig Rücksicht zu nehmen“, sagt Landrat Pauli. Das sei aber nur beschränkt möglich. Der Krieg, er holt die ukrainischen Flüchtlinge auch mitten im Nichts der Schwäbischen Alb ein.