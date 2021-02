Hunderttausende von Jahren sollte ein Atommülllager halten, wenn es sicher sein soll. Aber schon in den nächsten 120.000 Jahren könnten zwei Eiszeiten drohen, die mächtige Erdbewegungen im Hegau und der Bodenseeregion erwarten lassen. Darauf machen führende Geologen aufmerksam, nach dem die Region als Kandidat für ein Endlager benannt wurde.

Während sich die Schweiz voraussichtlich im nächsten Jahr auf einen Standort für ein Atommülllager festlegen will, ist die Suche in Deutschland noch am Anfang. Nach wie vor sind auch weite Teile Baden-Württembergs weiterhin im Rennen. Darunter