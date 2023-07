Mehr als fünf Monate nach dem Verschwinden von Jasmin M. hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihren Ex-Partner Robert S. erhoben. Dem Mann wird Nachstellen mit Todesfolge, ein Verstoß gegen das Waffengesetz und Körperverletzung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Über die Eröffnung eines Hauptverfahrens müsse nun das Konstanzer Landgericht entscheiden.

Robert S. wurde bereits kurz nach dem Verschwinden der jungen Frau aus Eigeltingen-Heudorf verhaftet und sitzt seit Ende Februar in Untersuchungshaft. Seitdem schweigt er beharrlich. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus.

Im August würde die halbjährige Untersuchungshaft des Verdächtigen enden. Die kann aber verlängert werden, wenn gewichtige Gründe für weitere Ermittlungen vorliegen. Ein Verfahren wäre ein Grund für Haftverlängerung.

Bislang gibt es keine Leiche

Bislang wurde keine Leiche von Jasmin M. gefunden. Die Polizei hat seit ihrem Verschwinden an verschiedenen Orten gesucht, zuletzt mit Tauchern und Sonargerät im Zeller See bei Radolfzell. Aktuell gebe es keine weiteren Ansätze für Suchaktionen, so die Staatsanwaltschaft.

Bei der Suche kam es insgesamt zu etwa 25 Taucheinsätzen, wie der SÜDKURIER aus Sicherheitskreisen erfuhr. Teilweise unterstützten auch französische Behörden die Ermittlungen, als circa 150 Kilometer Wasserweg am Hochrhein abgesucht wurden. Der Verdächtige besitzt dort ein Motorboot im Hafen von Waldshut.

Spendenaktion für die Mutter

Die Polizei untersuchte nach eigenen Angaben das Motorboot des 42-Jährigen auf Spuren, gefunden wurde allerdings nichts. Genauso bei Aktionen am Ufer in Radolfzell, im Heimatort der Vermissten und in einem Waldstück nahe Heudorf.

Jasmin M. wird seit dem 19. Februar vermisst. Seit etwas mehr als zwei Monaten sammeln Freunde und Bekannte ihrer Familie Geld für die Mutter, die durch die weiter laufenden Kosten ihrer Tochter finanziell stark unter Druck geraten war.

Das Spendenkonto Konto-Inhaber: Gemeinde Eigeltingen

IBAN: DE16 6925 0035 0006 0030 65

BIC: SOLADESISNG

Verwendungszweck: Vermissten-Fall Jasmin M.

Eigeltingens Bürgermeister Alois Fritschi, der das Gemeindekonto für die Aktion zur Verfügung stellt, berichtete dem SÜDKURIER von einer erfolgreichen Aktion: In den zwei Monaten seit Beginn hätten über 200 Menschen eine mittlere vierstellige Summe gespendet, Jasmins Mutter sei „so glücklich“. „Ich glaube, wir haben das richtig gemacht“, so Fritschi.