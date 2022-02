Am zweiten Prozesstag in Konstanz wegen mutmaßlichem Menschenhandel und Zwangsprostitution in Aach, Singen und Stockach stand ganz die einzige weibliche Angeklagte im Mittelpunkt. Gleich zu Beginn ließ Lorena J. von ihrem Anwalt erneut eine Erklärung verlesen, mit dem sie ihr bisheriges Teilgeständnis vervollständigen wollte.

Staatsanwaltschaft zieht Deal zurück

Doch in den darauffolgenden Befragungen verwickelte sich die 22-Jährige in Widersprüche, was dem Gericht und der Staatsanwaltschaft sauer aufstießen: „Von einem Geständnis sind wir meilenweit entfernt“, sagte Staatsanwalt Kulikow.

Er und Richterin Güttich erklärten, sich nicht mehr an den ausgehandelten Deal gebunden zu fühlen, wonach Lorena J. bei einem vollumfänglichen Geständnis mit maximal zwei Jahre Haft bestraft würde.

Lorena J.s Rolle stand schon am ersten Prozesstag im Mittelpunkt - dabei ging es vor allem darum, ob sie selbst auch Opfer der Machenschaften und Eigenschaften ihres damaligen Freundes geworden ist.

Obwohl vier Zeugen angekündigt waren, erschien wie am ersten Prozesstag niemand. Es gilt die Unschuldsvermutung.