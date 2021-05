CDU Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Andreas Jung – der Klimaretter vom Bodensee? Warum bei der Union in Sachen Klima nichts ohne den Konstanzer geht

Deutschland soll deutlich schneller klimaneutral werden als geplant. Schon bis 2045 soll das gelingen, so will es die Bundesregierung in Reaktion auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil am Mittwoch beschließen. Maßgeblich daran beteiligt war der Konstanzer Andreas Jung. Warum ihm der Klimaschutz so am Herzen liegt, erklärt er dem SÜDKURIER.