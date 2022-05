Das Hoch „Zeus“ hat am Sonntag in weiten Teilen Deutschlands sonniges Wetter gebracht – doch zum Wochenauftakt drohen erneut Gewitter. Bis in den Vormittag soll es in Baden-Württemberg Starkregen geben. Ab Mittag bis zum Abend seien starke Gewitter vor allem im Südwesten möglich, so der Deutsche Wetterdienst am Montag. Dabei könne es lokal Hagel und orkanartige Böen geben.

Der Wind sei im Bergland und im Süden des Schwarzwaldes besonders stark. Am frühen Montagmorgen gab es eine Vorwarnung der Unwetterzentrale vor Gewitter im Südwesten – den aktuellen Stand können Sie hier verfolgen.

Eher unbeständig im Verlauf der Woche

Im Osten soll der Montag heiter bis wolkig starten. Im Tagesverlauf sagt der DWD dichte Bewölkung mit Schauern oder Gewittern vorher.

In der Nacht zum Dienstag drohen laut Vorhersage anfangs teilweise noch schwere Gewitter, die sich nach Nordosten verlagern. Von Südwesten her soll es auflockern. Es gibt kaum noch Schauer, nur an den Alpen kann es teils kräftig regnen. Die Temperaturen sinken auf bis zu 8 Grad.

Im Verlauf der Woche wird sich den DWD-Meteorologen zufolge eine eher unbeständige, kühle und teils windige Witterung durchsetzen. Demnach sollen bei Temperaturen zwischen 15 und 24 Grad vor allem im Norden und Süden Regen und Regenschauer fallen. (dpa)