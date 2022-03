Daten-Story Veröffentlicht am 07. März 2022

Fast nirgendwo ist die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen so groß wie im Bodenseekreis. Warum das so ist und was Frauen, die gleich ziehen, anders machen. Eine Spurensuche.

Im Bodenseekreis verdienen Frauen im Vergleich viel schlechter als Männer. Diese vier Frauen haben in Männerdomänen Fuß gefasst – oder schicken sich an, das zu tun.| Bild: ZF, Stegmann, Maurer, Rothmund, Ondreka

Als Sabrina Zink vor 25 Jahren in ihrem Traumjob eine Ausbildung machen wollte, kassierte sie eine Absage. Nicht wegen Mangel an Fähigkeiten – sie hatte die Noten für die Lehre als KfZ-Mechatronikerin und dank ihres Vaters, einem begnadeten