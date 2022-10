Wetter vor 2 Stunden

Am Bodensee soll es passiert sein: Kann Nebel wirklich einen Brand löschen?

In Radolfzell brennt der Baum – bis der Bodensee-Nebel ihn löscht. So erklärt es die Feuerwehr in dieser Woche. Ein Experte widerspricht und auch die Wehr korrigiert sich. Doch egal ist der Dunst nicht.