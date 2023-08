Aneinandergereihte Fachwerkhäuser, verwinkelte Gassen, zauberhafte Atmosphäre: Nein, das beschreibt nicht etwa eine Szene aus einem Märchen der Gebrüder Grimm, sondern schöne Städte mitten in Deutschland – teilweise vielleicht sogar vor der eigenen Haustür. Wer auf jahrhundertealten Kopfsteinpflastern entlangspazieren möchte, sollte unbedingt eine der vielen Altstädte in Deutschland besuchen. Hier erfahren Sie, wo es in Baden-Württemberg die schönsten Altstädte gibt. Perfekt für einen Tagesausflug oder Kurztrip!

Heidelberg

Auf der Liste der schönsten Altstädte Baden-Württembergs darf Heidelberg nicht fehlen. Auf dem Bild ist die Alte Brücke und das Heidelberger Schloss zu sehen. | Bild: Freesurf

Fast 14 Millionen Besucher begeistert Heidelberg jährlich mit seinen Barock-Altbauten und idyllischer Atmosphäre. Als eine der ältesten Universitätsstädte Deutschlands ist Heidelberg nicht nur von einem jugendlichen Flair geprägt, sondern hat auch viele gemütliche Cafès und kleine Geschäfte zu bieten. Das Zusammenspiel aus Altstadt, dem Fluss Neckar und dem Berg Königsstuhl ist einzigartig und wunderschön. Als Wahrzeichen der Stadt gilt die Alte Brücke, die mitten in der historischen Altstadt steht. Sie verbindet die Altstadt und Neuenheim und ist über 200 Jahre alt.

Freiburg im Breisgau

Auch Freiburgs Altstadt ist ein Besuch wert. Durch die vielen kleinen Gässchen schlängeln sich die „Bächle“, für die Freiburg unter anderem bekannt ist. | Bild: Thomas Riebesehl

Freiburg wurde 2022 nicht nur zur drittschönsten Stadt der Welt gekürt, sondern ist auch als grün und umweltfreundlich bekannt. Über die ganze Stadt verstreut gibt es viele Parks und Wälder, die zum Joggen oder Entspannen einladen. Die Altstadt hat eine beeindruckende Architektur, die man zum Beispiel am berühmten Freiburger Münster bewundern kann. Durch den Stadtkern schlängeln sich außerdem die vielen „Bächle“, die nicht nur die Altstadt einzigartig machen, sondern um die sich auch ein Mythos rankt: Wer als Single in eines der „Bächle“ fällt, muss einen Freiburger heiraten.

Tübingen

Blick von der Neckarbrücke auf die Tübinger Altstadt. | Bild: Franziska Kraufmann, dpa

Eine weitere Universitätsstadt in Baden-Württemberg, deren Altstadt unbedingt einen Besuch wert ist: Tübingen. Hinter der historischen Neckarfront ragen wunderschöne Fachwerkhäuser und insgesamt 350 Kulturdenkmäler hervor. Vom Hölderlinturm bis zur der im 15. Jahrhundert erbauten Universität – in Tübingen gibt es viele Gebäude, die dazu einladen, die Geschichte der Stadt hautnah mitzuerleben. Außerdem ein einzigartiges Highlight: die Stocherkähne – Flachboote, die gerne auf dem Neckar genutzt werden und die man nicht selten unter der Neckabrücke entlangfahren sieht.

Konstanz

Auf dem Bild eines der schönsten Gebäude in der Konstanzer Altstadt: Das Rathaus, das mit wunderschönen Fresken verziert ist. | Bild: Dagmar Schwelle, dpa

Direkt am Bodensee und der Schweizer Grenze gelegen, zieht Konstanz jährlich mehrere tausend Touristen an. In der Altstadt verzieren zahlreiche Wandmalereien die historischen Gebäude und verwinkelte Gassen laden zum Erkunden ein. Der älteste Teil der größten Stadt am Bodensee ist die Niederburg: Sie liegt im nördlichen Teil der historischen Altstadt und begeistert mit ihren ansehnlichen Patrizierhäusern und urigen Weinstuben. Außerdem ein Ort in der Konstanzer Altstadt, der historisch bedeutend ist: das Konzilgebäude. Darin erfolgte 1417 die einzige Papstwahl nördlich der Alpen. Wie die Bewohner der Konstanzer Altstadt ihr Zuhause wahrnehmen, erfahren Sie hier.

Ulm

Ulm hat nicht nur den höchsten Kirchturm der Welt zu bieten, sondern auch eine der schönsten Altstädte in ganz Baden-Württemberg. | Bild: Timo Christ

Den höchsten Kirchturm der Welt erklimmen? Das geht in der mittelalterlichen Stadt Ulm! Der 162 Meter hoch gelegene Turm bietet einen atemberaubenden Blick auf die Altstadt. Von dort blicken Besucher auf kleine Fachwerkhäuschen und historische Viertel. Einen Abstecher in eines dieser Viertel lohnt sich allemal, beispielsweise in das über 1000 Jahre alte Fischerviertel, welches direkt an der Donau liegt. Wer mehr über die Geschichte Ulms herausfinden möchte, sollte dem Ulmer Museum einen Besuch abstatten: Dort kann man alles zur Historie der Stadt von der Frühgeschichte über die Römerzeit bis heute erfahren. Aktuell ist das Ulmer Museum zwar bis Herbst 2025 geschlossen, doch das HfG-Archiv hat regulär geöffnet. Hier lernt man alles zur Hochschule für Gestaltung Ulm.

Mannheim

Mannheim hat eine sehr schöne Altstadt, die sogar Goethe besuchte. Auf dem Bild ist der Wasserturm zu sehen. | Bild: Uwe Anspach

Quadratestadt – das ist der Beiname der Stadt Mannheim. Der Name kommt von der historischen Altstadt, die in Häuserblöcken statt in Straßenzügen angelegt ist. Dadurch entstehen zwar keine tatsächlichen Quadrate im geometrischen Sinne, aber zumindest Rechtecke. Sogar Goethe stolzierte die Mannheimer Straßen entlang! Weitere architektonische Highlights sind zum Beispiel das Barockschloss oder der Wasserturm, der als das Wahrzeichen der Stadt bekannt ist.

Schwäbisch Hall

Blick auf die Fachwerkhäuser der Altstadt von Schwäbisch Hall. | Bild: Uwe Anspach, dpa

Eine teilweise erhaltene Stadtmauer, überdachte Holzbrücken und eine Vielzahl an Türmen – das ist es, was die historische Altstadt Schwäbisch Hall ausmacht. Mittendrin: der Marktplatz, der von Barock- und Renaissancegebäuden umrahmt wird. Dort findet in den Sommermonaten immer mittwochs und samstags der Wochenmarkt statt, wo sich besonders Einheimische gerne treffen, um „ein Schwätzle“ zu halten. Am Kopfe des Marktplatzes thront die im romantisch-gotischen Stil erbaute Kirche St. Michael.

Biberach an der Riß

Die oberschwäbische Kreisstadt Biberach an der Riß hat die schönsten Altstädte in ganz Baden-Württemberg. Grund dafür sind sicherlich auch die vielen Fachwerkhäuser und Altstadtgassen. | Bild: Stefan Puchner, dpa

Zwar ist das Zentrum dieser Stadt überschaubar – doch sind dort viele kleine Boutiquen und niedliche Cafés beheimatet. Die über 800 Jahre Stadt ist Station dreier touristischer Routen: der Oberschwäbischen Barockstraße, der Deutschen Fachwerkstraße und der Oberschwäbischen Mühlenstraße. Ein weiteres historisches Highlight ist die Weißgerberwalk aus dem 17. Jahrhundert, die letzte Altsämisch-Gerberei in Deutschland. Teilweise wird Biberach auch als „Perle Oberschwabens“ oder „Athen an der Riß“ bezeichnet. Grund dafür dürften unter anderem die verwinkelten und liebevoll restaurierten Altstadtgassen sein.

Ravensburg

„Die Stadt der Türme und Tore“ – so wird Ravensburg auch genannt. Das Bild zeigt einer der berühmtesten Ravensburger Türme: Den Mehlsack. | Bild: Stadt Ravensburg

Ravensburg ist nicht nur für seine Spiele, sondern auch für seine mittelalterlichen Türme bekannt. Daher trägt sie auch den Titel als „Stadt der Türme und Tore“. Eines dieser Türme ist der Mehlsack, der eine atemberaubende Panoramasicht auf die Stadt und die umliegende Landschaft bietet. Dieser ist nicht nur Wahrzeichen der Stadt, sondern ziert auch das Stadtlogo. Neben der vielen Türme gibt es in der historischen Altstadt auch das Museumsviertel – dort können Besucher vier verschiedene Museen erkunden.

Baden-Baden

Bade-Baden ist als Kur- und Bäderstadt vor allem eine Stadt zum Entspannen. Ein Highlight der Altstadt: Die Stiftskirche. | Bild: Jürgen Wackenhut, dpa

Baden-Badens Altstadt ist wie aus dem Bilderbuch: romantische Treppen, verwinkelte Gassen, leise plätschernde Brunnen. Und mittendrin – die Stiftskirche, die schon seit dem Jahr 987 mitten auf dem Marktplatz steht. Um die Kirche herum befinden sich weitere historische Sehenswürdigkeiten wie das Neue Schloss oder das Friedrichsbad. Baden-Baden ist bekannt als Kultur- und Bäderstadt, weshalb auch die Altstadt ganz im Zeichen der Ruhe und Entspannung steht: auf dem Marktplatz laden viele Bänke zu einer Pause ein und in der Altstadt kann man die Hektik der Fußgängerzone hinter sich lassen.

Sie wollen auch schöne Altstädte außerhalb Baden-Württembergs erkunden? Die Highlights aus ganz Deutschland finden Sie hier.