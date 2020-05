Meinung vor 18 Minuten

Alte Menschen in der Corona-Krise: Sehr geehrter Herr Palmer, Sie sind zu weit gegangen!

Mit seinen Äußerungen hat Boris Palmer schon oft irritiert und provoziert. Diesmal war es ein Interview, in dem er sagte: „Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären – aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen.“ Das sorgte zu Recht für Empörung, wie Politikredakteurin Birgit Hofmann in ihrem Brief an Palmer schreibt.