Klimawandel 11. Februar 2022, 12:00 Uhr

Als der Professor auf einen Baum kletterte – weil Wolfgang Ertel für Nachhaltigkeit demonstrierte, muss er jetzt vor Gericht

Wolfgang Ertel kämpft für den Klimaschutz – erst als Nachhaltigkeitsbeauftragter der Hochschule Ravensburg-Weingarten, dann auf seine ganz eigene Art. Weil er mit Aktivisten von „Fridays For Future“ auf einen Baum kletterte, soll er nun 4000 Euro zahlen. Unangemessen, findet der Professor. Wer ist dieser Mann? Und was treibt ihn an?