Großes Glück hatte eine Autofahrerin in Marbach am Samstagnachmittag. Beim Überqueren des Bahnübergangs Marbach West blieb ihr Fahrzeug möglicherweise wegen eines technischen Defekts plötzlich mitten auf den Gleisen stehen. Die Frau konnte aus dem Auto aussteigen und sich in Sicherheit bringen. Ein herannahender Zug der Breisgau S-Bahn mit Ziel Freiburg konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er rammte das Fahrzeug, das dadurch komplett zerstört wurde. Der Zug kam erst rund 150 Meter später zum Stehen. Nach ersten Angaben der Polizei wurden in dem Zug, der mit zehn Fahrgästen besetzt war, zwei Personen leicht verletzt.





