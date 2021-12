Keine Kompromisse statt Weihnachtsstreit mit der Familie und alle Möglichkeiten in einer der schönsten Regionen Deutschlands. Weihnachten alleine zu feiern, muss kein Trauerspiel werden. Ganz im Gegenteil. Wir haben ein tolles Programm für Sie zusammengestellt.

Sie sind nicht allein. Wer Heiligabend in diesem Jahr nur mit sich selbst feiert, ist in Gesellschaft von Millionen weiterer Menschen in Deutschland und zwar quer durch alle Altersgruppen. Auch ohne die Pandemie zelebrieren jährlich etwa zweieinhalb