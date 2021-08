Was in den Sommerferien erlaubt ist

Grillfeste, Kindergeburtstage, Volksfeste – darf das alles wieder stattfinden? Das Land hat seine Corona-Verordnung leicht angepasst und bis Ende August verlängert – damit steht fest, was in den Sommerferien in Baden-Württemberg erlaubt ist und was nicht. Welche Aktivitäten kann man spontan angehen? Einen Überblick der drängendsten Freizeitfragen finden Sie hier.

Tagesausflug nach Österreich, Frankreich oder in die Schweiz

Was gilt bei Einreise und Rückreise in unsere Nachbarländer und welche Regeln gelten vor Ort? Der Sommerurlaub im Süden ist wegen immer neuer Corona-Auflagen kompliziert, dennoch muss man in den Ferien nicht nur in Deutschland bleiben. Ausflüge ins benachbarte Ausland, also in die Schweiz oder nach Österreich etwa, sind reizvoll. Doch ist das so einfach möglich? Ein Überblick darüber, was man in welchem Land beachten muss, finden Sie hier.

Ausflugstipps für Konstanz, Singen, Stockach und Umgebung

Im Kreis Konstanz gibt es einiges zu erleben: Von einem aufregenden Tag in der Lochmühle bei Eigeltingen bis hin zu einem Besuch der Festung Hohentwiel. Wir haben für Sie zehn Ausflugstipps in der Region zusammengestellt, die für jeden etwas bieten.

Ausflugstipps für Überlingen, Friedrichshafen und Umgebung

Vom Besuch im Streichelzoo Überlingen über einen Flug mit dem Zeppelin in Friedrichshafen bis hin zur Reise in die Vergangenheit bei einem Rundgang durch die Burg Meersburg: Im Bodenseekreis und der Umgebung gibt es einiges zu entdecken.

Ausflugstipps Bodenseeregion: Die Empfehlungen unserer Redaktion

Unsere Redakteure und Journalisten sind schon aufgrund ihrer Arbeit Experten für die Region, denn als Reporter am Bodensee bekommt man einiges zu sehen und zu hören. Für die SÜDKURIER-Leser haben die Redaktionen am Bodensee deswegen ihren ganz persönlichen Ausflugtipp aufgeschrieben. Den Artikel dazu finden Sie hier.

Ausflugstipps Hochrhein und Schwarzwald: Die Empfehlungen unserer Redaktion

Auch unsere Redakteure und Journalisten am Hochrhein und im Schwarzwald haben einige Tipps für die SÜDKURIER-Leser, besonders mit dem Blick über die Grenze in die Schweiz. Welche Abenteuer und Entdeckungen da auf Sie warten, können Sie hier nachlesen.