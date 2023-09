Daten-Story Veröffentlicht am 21. September 2023

Wo lässt es sich besser grillen als am Ufer mit Blick auf dem Bodensee? Diese SÜDKURIER-Karte gibt einen Überblick über alle Grillplätze am See.

Der Grillplatz in Fischbach ist nur einer von vielen Orten, an dem man Gegrilltes mit Seesicht genießen kann. | Bild: Lippisch, Mona