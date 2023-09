Traditionsfeste und besondere Veranstaltungen sorgten dafür, dass an diesem Wochenende in der Region keine Langeweile aufkam.

Kreis Konstanz: Gute Stimmung beim Wollmatinger Dorffest

Am Freitag hatten viele feierfreudige Konstanzer die Qual der Wahl: In der Niederburg wurde das Wochenende auf dem vorletzten Gassenfreitag der Saison eingeläutet. Die Gassen waren gut gefüllt und es herrschte eine ausgelassene Stimmung. Wer dabei war, sehen Sie in unseren beiden Bilderstorys:

Gute Stimmung: Beim Wollmatinger Dorffest wurde ausgelassen gefeiert. | Bild: Oliver Hanser

Unterdessen strömten Besucher aus allen Stadtteilen zum Wollmatinger Dorffest. Auf dem Engelsteig drängten sich die Menschen dicht an dicht und genossen am Freitag, Samstag und Sonntag die sommerliche Stimmung bei Getränken und Musik. Hier können Sie sich durch die Bilderstorys der vergangenen Tage klicken:

Nach einer längeren Pause fand am Samstag das Radolfzeller Altstadtfest endlich wieder statt. Tausende Menschen ließen es sich nicht nehmen, den sonnigen Tag bei verschiedenen Programmpunkten in der Altstadt zu verbringen. Die schönsten Eindrücke haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Bodenseekreis: Markgräflicher Wein und kulinarische Spezialitäten auf dem Bermatinger Weinfest

Am Wochenende wurde in Bermatingen das 50. Weinfest gefeiert. Zum Auftakt gab es ein Festbankett für die Helfer und Organisatoren der bisherigen Feste. Das ganze Wochenende über feierten hunderte Besucher bei idealem Wetter und genossen dabei markgräflichen Wein und verschiedenste Spezialitäten. Hier können Sie sich durch die schönsten Bilder vom Fest klicken:

Die Gäste des Bermatinger Weinfests lassen es sich gut gehen. | Bild: Christiane Keutner

Schwarzwald: Tausende gelbe Kunststoffenten auf der Brigach

Die Brigach gab am Wochenende ein außergewöhnliches Bild ab: 6.500 gelbe Enten aus Kunststoff wurden bei der Brücke am Inselparkhaus in Villingen-Schwenningen ins Wasser gelassen. Alle Bilder von der Aktion für einen guten Zweck haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Tausende Kunststoffenten schwimmen in der Brigach um die Wette. | Bild: Roland Dürrhammer

Direkt im Anschluss konnten sich die Besucher auf dem Street-Food Festival in Schwenningen stärken. An zehn Ständen rund um den Stadtstrand gab es internationale Köstlichkeiten. Unter anderem mexikanische oder koreanische Spezialitäten sorgten für lange Schlangen.

Das 40. Dorffest in Aasen hat mit seinem vielfältigen Angebot wieder viele Menschen auf den Festplatz und in die Festzelte gelockt. Ausgelassen und unbeschwert wurde in dem Donaueschinger Ortsteil gefeiert, gesungen und gelacht. Die schönsten Bilder sehen Sie hier.

Hochrhein: Strohskulpturen-Wettbewerb steht in den Startlöchern

Alle zwei Jahre werden beim Höchenschwander Strohskulpturen-Wettbewerb die schönsten und kreativsten Strohkunstwerke gekürt. Am Wochenende wurde die Ausstellung eröffnet und nun liegt es in der Hand der Besucher, wer dieses Mal gewinnt. In der Bilderstory können Sie sich einen Überblick über Ihre Favoriten verschaffen.

Ob dieser VW-Bus den diesjährigen Strohskulpturen-Wettbewerb gewinnt? | Bild: Heidemarie Rombach

Auch beim Kunst- und Handwerkermarkt in Tiengen drehte sich alles um handwerkliches Geschick und Kreativität: Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm lockte wieder viele Interessierte an.