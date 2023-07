Sommer, Sonne und jede Menge los: An diesem heißen Wochenende war in der Region zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein viel geboten und Tausende Besucher strömten zu zahlreichen Veranstaltungen. Wir geben Ihnen einen Überblick und haben alle Bilder!

Musikalisches Wochenende im Kreis Konstanz

In Konstanz ging es am Wochenende musikalisch zu: Cro und Zucchero begeisterten Tausende Besucher bei den Sommerkonzerten auf Klein Venedig. Doch bevor es auf der Bühne richtig losging, bot die Aktion ‚SÜDKURIER öffnet Türen‘ einigen Lesern noch einen spannenden Blick hinter die Kulissen.

„Ziemlich familiäre Atmosphäre, super Stimmung, großartige Songs“ lautete das Fazit eines Fans nach dem Konzert des Rappers Cro am Freitag. Diese Meinung dürften viele Konzertbesucher geteilt haben, denn der Künstler sorgte mit neuen Songs, alten Hits, Partystimmung und Gänsehaut-Momenten für jede Menge Abwechslung. Alle Bilder des Abends sehen Sie hier:

Cro begeisterte beim Sommerkonzert auf Klein Venedig Tausende Fans. | Bild: Oliver Hanser

Für italienisches Flair auf Klein Venedig sorgte am Samstagabend der Sänger Zucchero. Bei seinem Sommerkonzert in Konstanz begeisterte der Musiker Tausende Besucher und bescherte seinen Fans einen unvergesslichen Abend, wie unsere Bilder zeigen:

Großer Andrang herrschte auch beim Sommerkonzert des Blues-Sängers Zucchero. | Bild: Sara Guglielmino

Doch auch abseits der Konstanzer Sommerkonzerte lockten spannende Veranstaltungen im Kreis Konstanz zahlreiche Besucher an. In Tengen sorgte der erste Aufsitzmäherumzug für ungewohnte Bilder und in Stockach wurde beim 16. Sommerabend ausgelassen gefeiert.

Partystimmung und Tradition im Bodenseekreis

Partystimmung soweit das Auge reicht: Zum Abschluss des Sound Beach Festivals stand unter dem Motto „Schlager Beach“ der Höhepunkt mit der Kultband Papi‘s Pumpels an. 1500 Besucher verwandelten den Überlinger Uferpark in ein Schlager-Meer – hier gibt‘s die Bilder.

Beim „Schlager Beach“ mit Partyband Papi‘s Pumpels wurde es bunt. | Bild: Reiner Jäckle

In Meersburg löste Manuel Back seine vom Hexengericht verhängte Strafe ein und organisierte das erste Meersburger Tschungelcämp. Die Bilder von der bunten Sause sehen Sie hier.

Feucht-fröhlich ging es am Wochenende in Ittendorf zu. Zwei Tage lang feierte die Narrenzunft Guggenbichler ihr beliebtes Weizenbierfest – und viele Besucher feierten ausgelassen mit, wie unsere Bilder zeigen.

In Überlingen stand dagegen noch eine ganz andere Tradition auf dem Programm: Seit 1634 erfüllt Überlingen zweimal jährlich ein Gelübde und zieht betend durch die Stadt. Einen Eindruck von der Schwedenprozession vermitteln diese Bilder.

Der Schwarzwald zwischen Street Art und Sommerfest

Laien und Profis zauberten beim Street-Art-Festival am Samstag in Blumberg eine bunte Mischung an sehenswerten Kunstwerken auf den Asphalt und begeisterten damit die Gäste. Die Bilder sehen Sie hier:

In Blumberg begeisterte jede Menge Straßenkunst zahlreiche Besucher. | Bild: Hansi Herrmann

Festlich wurde es im Villinger Spitalgarten, wo die Villinger Narrozunft ihr Sommerfest feierte. Beim Festauftakt am Freitagabend sorgte der Musikverein Hochemmingen für Unterhaltung und auch am Samstag genossen zahlreiche Besucher trotz brütender Hitze das einzigartige Flair. Hier gibt‘s die Bilder:

Buntes Veranstaltungs-Wochenende am Hochrhein

Spiel, Sport und Live-Musik wurde den Besuchern des Badmattenfestes in Bad Säckingen am Wochenende geboten. Die schönsten Bilder können Sie hier sehen.

Großer Beliebtheit bei den Kindern erfreute sich beim Badmattenfest die Hüpfburg. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Auch in Oberlauchringen lockte eine tolle Veranstaltung viele Menschen ins Freie: Mit einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm begeisterten mehrere Künstler, Musiker und ein Zauberer bei herrlichem Sommerwetter die Besucher auf der Pfarrwiese in Oberlauchringen. Die Bilder vom Kulturpicknick gibt es hier.

Feierlich wurde es auch bei der Eröffnung der Rosentage in Nöggenschwiel – mit Fassanstich, Kunstausstellung und dem Rosenmarkt mit über 50 Ständen. Hier finden Sie die schönsten Bilder.