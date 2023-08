Beim Wetter war an diesem ersten August-Wochenende 2023 noch reichlich Luft nach oben, die Feierstimmung ließen sich die Menschen in der Region davon aber nicht vermiesen. In der Region war einiges geboten – hier gibt es die schönsten Bilder.

Gute Stimmung beim 42. Reichenauer Wein- und Fischerfest

Partystimmung auf der Reichenau: Beim Wein- und Fischerfest 2023 wurde der Yachthafen von Freitag bis Sonntag zur Festmeile. Die Besucher feierten, ließen sich das eine oder andere Viertele schmecken und trotzten dem Regen mit jeder Menge guter Laune – sehen Sie hier alle Bilder der drei Festtage auf der Reichenau.

Das Reichenauer Wein- und Fischerfest 2023 lockte zahlreiche Besucher an. | Bild: Oliver Hanser

Der SÜDKURIER war übrigens nicht nur mit der Kamera dabei, sondern am Sonntag auch mit einem eigenen Stand vor Ort. Hier konnten die Besucher tolle Gewinne absahnen und den Journalisten über die Schulter schauen, die den letzten Festtag in einem Ticker begleiteten – diesen können Sie hier nachlesen.

Feste im Bodenseekreis locken viele Besucher

Um den guten Tropfen ging es am Wochenende nicht nur auf der Reichenau, sondern auch in Hagnau. Zahlreiche Gäste strömten am Samstagabend zum Weinfest rund um den Hagnauer Torkel. Hier finden Sie die schönsten Bilder vom Festauftakt.

In Friedrichshafen drehte sich am Samstag dagegen alles um Flugzeuge, Hüpfburg und Biergarten. Wir haben die schönsten Eindrücke vom Sommerfest des Dornier Museums für Sie eingefangen.

Sportlich wurde es in Überlingen: Bei den Beach Days ging es am Wochenende um die baden-württembergischen Meistertitel. Bei durchwachsenem Wetter erlebten die Zuschauer trotzdem hochkarätiges Beachvolleyball. Wir haben die Bilder.

Bei den Überlinger Beach Days zeigten die Beachvolleyballer am Wochenende ihr Können. | Bild: Reiner Jäckle

Und beim Dorffest in Limpach, organisiert vom Musikverein, standen die Kinder und ein Kirchenfest im Mittelpunkt. Die besten Bilder gibt‘s hier.

Star-Aufgebot beim Sommersound in Villingen-Schwenningen

Namhafte Stars der deutschen Musikwelt gaben sich am Wochenende im Schwarzwald die Ehre. Mit dem Konzert von Nico Santos öffnete am Freitag das dreitägige Musikfestival Sommersound VS. Der Singer-Songwriter präsentierte seine aktuellen Hits und bescherte 3000 Besuchern eine temperamentvolle Party – alle Bilder vom Konzert von Nico Santos finden Sie hier.

Am zweiten Abend des Sommersound VS trieb Popstar Alvaro Soler die Stimmung auf dem Festivalgelände in ungeahnte Höhen. Der Künstler selbst war begeistert, wie gut die 3500 Besucher mitfeierten. Wir haben die schönsten Bilder.

Begeisterte Fans feierten beim Sommersound VS mit Alvaro Soler. | Bild: Roland Sprich

In Villingen ging es am Wochenende aber nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch zu. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Gasthaus Sudhaus in Villingen hat Inhaber Guiseppe Garofalo einen ganzen Ochsen am Spieß braten lassen, was viele Feinschmecker anlockte. Die Bilder finden Sie hier.

Beste Feierstimmung auch beim Bergfest in Fürstenberg: Der Musikverein Bachheim, der Musikverein Schlatt unter Krähen und die einheimische Blasmusikformation BaarBlech brachten den Berg schon am ersten Abend zum Beben. Wir waren mit der Kamera dabei und haben die schönsten Eindrücke für Sie gesammelt. Der zweite Festtag auf dem Fürstenberg begann mit einem Kurzauftritt der neu gegründeten Formation der Wirzhaus-Musikanten. Als die Musiker von Ob8Blech loslegten, gab es kein Halten mehr.

Bocktaufe bei Sonnenschein in Waldshut

Der Chilbibock der 555. Waldshuter Chilbi heißt Andreas der Kameradschaftliche und der dazugehörige Bockgötti Andreas Maier. Die Waldshuter Junggesellen vollzogen die Taufe vor dem Metzgertörle in Waldshut – und hier gibt es die Bilder von der Veranstaltung.

Andreas Maier (rechts) freut sich, dass er endlich zum Bockgötti ernannt wurde, zusammen mit Jonathan Möller (links), dem 2. Ladenmeister der Junggesellen, wird er sich die nächsten zwei Wochen um den Chilbibock kümmern. | Bild: Ursula Freudig

Gute Laune trotz schlechtem Wetter beim Ostracher Eichbühlfest

Auch das nasskalte Wetter konnte die rund 300 Besucher auf dem Eichbühlfest nicht beeindrucken. „Miri and The Groovy Bones“ und „Sitka“ sorgten für beste Unterhaltung. Hier finden Sie die schönsten Bilder des Festes.

Sido und SDP begeistern in Schaffhausen

Auch bei unseren Schweizer Nachbarn war am Wochenende was los: Beim Festival Stars in Town in Schaffhausen wollte das Wetter zwar nicht so recht mitspielen, aber die Fans von Sido und SDP ließen sich davon nicht abhalten. Die besten Bilder des Konzerts sehen Sie hier.