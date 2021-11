390 Covid-Patienten auf den Intensivstationen: Diese Zahl rückt nach Einschätzung des Sozialministeriums in Stuttgart immer näher. Bereits am 9. November mussten 356 Covid-Patienten auf den Intensivstationen Baden-Württembergs behandelt werden. Steigt die Zahl weiter so rapide an, könnte zum Ende der Woche die Alarmstufe ausgerufen werden. Dann gilt in vielen Bereichen die sogenannte 2G-Regel, wie schon in Sachsen und Bayern. Was das in Baden-Württemberg bedeutet, erklären wir hier.

Ab wann gilt die Alarmstufe?

Sie wird ausgelöst, wenn an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen mehr als 390 Patienten mit Covid in den Intensivstationen behandelt werden müssen oder wenn die Inzidenz der Covid-Patienten, die ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, an fünf aufeinanderfolgenden Wertagen 12,0 erreicht oder darüber liegt. Dieser Wert ist dann erreicht, wenn binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mehr als 12 Menschen mit Covid im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Wer bekommt unter der 2G-Regel Zutritt?

Die 2G-Regel besagt, dass nur Geimpfte oder Genesene mit entsprechenden Nachweisen zugelassen sind. Ungeimpfte können also in diesem Fall weder mit einem negativen Schnelltest, noch mit einem negativen PCR-Test Zutritt bekommen.

Gibt es Ausnahmen für Ungeimpfte?

Ja. Schwangere und Stillende können auch in der Alarmstufe statt eines PCR-Test einen negativen Schnelltest vorweisen, um Zutritt zu bekommen. Auch Jugendliche unter 18 Jahren, die nicht mehr zur Schule gehen sowie Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, gehören zu dieser Gruppe.

Was ist mit Kindern und Schülern?

Kinder bis einschließlich fünf Jahre und Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, sind grundsätzlich von der Testpflicht befreit und von Zutritts- und Teilnahmeverboten ausgenommen. Für Schüler gilt, dass ein Schülerausweis als Nachweis ausreicht – da hier ohnehin regelmäßig getestet wird. Sie dürfen damit auch in der Alarmstufe überall hinein. Einzige Ausnahme: Wenn die Kinder Symptome zeigen, gilt striktes Eintrittsverbot.

Ist die 2G-Einschränkung rechtens?

Ja. Der Staat darf unter dem Infektionsschutzgesetz und bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, die noch bis zum 24. November gilt, Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung treffen. Zutrittsverbote oder ähnlich scharfe Maßnahmen auch bei Genesenen und Geimpften, wären dagegen nicht mit der Rechtsgrundlage vereinbar. Das wäre nicht verhältnismäßig. Denn durch die Impfung sind sie deutlich weniger ansteckend als Ungeimpfte, auch die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs ist sehr gering. Dagegen steht die Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems durch ungeimpfte Patienten. Deshalb richten sich die Einschränkungen primär an diese Menschen.

Auf einem Schild wird vor einem Café in der Stadt Pirna im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge auf die 2G-Regel hingeweisen. Binnen 24 Stunden wurden dem RKI aus Sachsen 2423 neue Corona-Infektionen gemeldet und kein weiterer Todesfall. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz am 8. November einen Wert von 924,3. | Bild: ROBERT MICHAEL

Was darf ich als Ungeimpfter noch uneingeschränkt machen?

Die lebensnotwendigen Dinge – Sie dürfen natürlich einkaufen gehen und mit dem Bus oder der Bahn fahren. Auch den Gottesdienst dürfen Sie weiterhin besuchen. Wenn Sie im Hotel übernachten wollen, geht das auch – aber Sie brauchen einen PCR-Test. Zum Friseur können Sie auch noch gehen, aber auch da brauchen Sie den PCR-Nachweis. Essen gehen wird schwierig, das geht nur, wenn es einen Außenbereich gibt – und auch da nur mit PCR-Nachweis.

Kommt wieder eine Ausgangssperre?

Nein, das ist bislang nicht vorgesehen, zumal diese mehrfach rechtlich erfolgreich angefochten wurde, weil die Maßnahme als nicht verhältnismäßig eingestuft wurde.

Wie viele Menschen dürfen sich nun treffen?

Besuch darf jeder weiterhin empfangen, Ungeimpfte allerdings nur noch eine andere haushaltsfremde Person. Geimpfte, Genesene und alle unter 18 Jahren zählen dagegen nicht – hier können sich also weiterhin mehr Menschen treffen.

Ein Mitarbeiter der Zugspitzbahn im bayerischen Grainau klebt einen 2G-Hinweis an die Eingangstür der Talstadtion. | Bild: Angelika Warmuth

Was darf ich als Ungeimpfter nicht mehr in der Alarmstufe?

Eine ganze Menge: Öffentliche Veranstaltungen sind tabu – egal ob Theater, Kino oder die Betriebsfeier. Auch Museen und Bibliotheken (außer zum Abholen bestellter Ware) dürfen Sie dann nicht mehr besuchen, ebenso wenig Ausstellungen oder Messen. Der Besuch in Innenräumen der Gastronomie fällt flach. In die Betriebskantine oder die Unimensa darf man auch weiterhin ungeimpft – für externe Besucher gilt allerdings 2G.

Gilt das auch für Freizeitangebote?

Allerdings. Entspannen in der Sauna, der Therme oder eine Runde Schwimmen ist für Ungeimpfte nicht mehr möglich. Auch Touristenattraktionen wie die Bergbahn oder der Aussichtsturm sind tabu. Selbst ein Kurs an der Volkshochschule als Zeitvertreib ist ohne 2G-Nachweis nicht erlaubt. Das Hallentraining im Verein oder der Besuch im Fitnessstudio müssen Ungeimpfte dann ebenfalls ausfallen lassen. Diskotheken sind schon ab der sogenannten Warnstufe nur mit 2G-Nachweis für Besucher geöffnet.

Aber zum Weihnachtsmarkt darf ich noch?

Eingeschränkt – normale Verkaufsstände dürfen besucht werden, aber Lebensmittelstände, an denen Getränke oder Essen ausgegeben wird, sind tabu. Allerdings können sich Veranstalter auch dazu entscheiden, den ganzen Weihnachtsmarkt nur unter 2G-Regeln abzuhalten.

Wann gibt es wieder Entwarnung?

Das hängt maßgeblich davon ab, wie schnell die Zahlen wieder sinken. Die niedrigere Warnstufe löst die Alarmstufe erst wieder ab, wenn an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen weniger als 390 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt werden, die Basisstufe erst, wenn weniger als 250 Patienten mit Covid auf den Intensivstationen versorgt werden müssen. Alternativ muss die Hospitalisierungsinzidenz bei der Alarmstufe im gleichen Zeitraum unter zwölf Liegen, bei der Warnstufe unter acht. Laut Verordnung zählen Samstage bei der Zählung der Werktage nicht mit.