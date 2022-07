Eiskalt, lauwarm oder Badewanne? Wer das weiß, kann vorbereitet in den Bodensee springen. Deshalb misst ein SÜDKURIER-Sensor die Temperatur im See und sendet diese live in diesen Artikel. Dies sind die neuesten Daten:

Der Sensor ist seit Mitte Juli 2022 am Konstanzer Yachthafen installiert und sendet alle zehn bis 20 Minuten neue Temperaturdaten. Er misst die Temperatur in einer Tiefe von ungefähr einem Meter.

Der SÜDKURIER-Sensor. In dem grauen Kasten versteckt sich die Technik und am Ende des Kabels ist der Temperaturfühler. | Bild: Selina Rudolph

So hat sich die Wassertemperatur seit der Installation entwickelt:

An weiter vom Konstanzer Yachthafen entfernten Stellen kann die Wassertemperatur abweichen. Vor allem im Untersee ist es meist wärmer als im Obersee und im Seerhein etwas kälter als am Yachthafen. Je tiefer die Temperatur gemessen wird, desto niedriger ist sie. An der tiefsten Stelle des Sees – also rund 250 Meter unter der Wasseroberfläche – ist es selten wärmer als fünf Grad.

Der Bodensee wird seit Jahren immer wärmer

Daten von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg zeigen, dass sich die Wasserstemperatur des Sees über die vergangenen Jahre verändert hat:

Seit den 1990er-Jahren liegt die Durchschnittstemperatur der Jahre immer häufiger über 12 Grad Celsius. Seit 2016 sogar über 13 Grad. Es ist also ein klarer Trend zu immer wärmeren Wassertemperaturen im See zu erkennen. Das kann sich negativ auf die Lebewesen im See auswirken.