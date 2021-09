Die großangelegten und längerübergreifenden Kontroll- und Fandungsmaßnahmen fanden zeitgleich am vergangenen Freitag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland statt. Alleine im Südwesten waren mehr als 2500 Kräfte im Einsatz, darunter mehr als 2200 Polizisten aller 13 regionaler Polizeipräsidien, des Polizeipräsidiums Einsatz, des Landeskriminalamts und der Bundespolizei sowie Beamte des Zolls, der Steuerfahndung und Vertreter der Stadt- und Gemeindeverwaltungen, der Ausländerämter und der Justiz.

11.677 Personen, 5779 Fahrzeuge sowie mehr als 8000 Dokumente wurden an unterschiedlichen Orten und Objekten in ganz Baden-Württemberg kontrolliert. Am Ende des Tages stellten die Polizisten 394 Straftaten und 1675 Ordnungswidrigkeiten fest. 182 Gegenstände wurden sichergestellt beziehungsweise beschlagnahmt, darunter diverse illegale Drogen, 21 Waffen sowie Bargeld in Höhe von knapp 18.000 Euro. Insgesamt wurden im Südwesten 35 Personen vorläufig festgenommen und 32 Haftbefehle vollstreckt. „Das ist ein deutliches Signal und zeigt, dass unsere Strategie für einen sicheren öffentlichen Raum aufgeht“, sagte Innenminister Thomas Strobl.

Thomas Strobl (CDU), Innenminister von Baden-Württemberg | Bild: DPA/Tom Weller

Einen besonderen Fund machte das Polizeipräsidium Mannheim: Bei einer Durchsuchung einer Lagerhalle konnten unter anderem rund zehn Kilogramm Marihuana sichergestellt werden. Die Folge: Haftbefehle.

Straßen- und Rauschgiftkriminalität

Auch etwa 100 Beamte des Polizeipräsidiums Konstanz waren vom frühen Freitagmorgen bis Mitternacht mit Kontrollmaßnahmen vorwiegend an öffentlichen Plätzen und szenetypischen Treffpunkten beschäftigt. Unterstützung gab es vom Zoll und der Bundespolizei. Neben der Bekämpfung der Straßen- und Rauschgiftkriminalität und Kontrollen im Straßenverkehr ging es laut Polizei auch darum, das Sicherheitsgefühl der Bürger und die Präventionsarbeit zu stärken.

Allein im Zuständigkeitsbereit des Polizeipräsidiums Konstanz kontrollierten die Einsatzkräfte 600 Personen, über 400 Fahrzeuge und knapp 60 Gebäude. Rund 510 Ausweise und sonstige Dokumente wurden in fünf eigens eingerichteten Kontrollstellen einer intensiven Prüfung unterzogen. Im Zuge der Kontrollmaßnahmen kam es zu neun vorläufigen Festnahmen, sechs Blutentnahmen wegen mutmaßlichen Drogenmissbrauchs und vier Platzverweisen. Innerhalb der sogenannten Poser- und Tuningszene beschlagnahmten Konstanzer Polizisten fünf Fahrzeuge wegen vorgenommener Manipulationen und zogen diese so aus dem Verkehr. Ein Mann musste seine Fahrerlaubnis abgeben.

„Druck gegen Kriminelle erhöhen“

Drei der neun vorläufigen Festnahmen stehen in Zusammenhang mit der Kontrolle eines 24-jährigen Mannes in Rottweil. Dabei entdeckten die Beamten des Polizeipräsidiums Konstanz 100 Gramm Marihuana in seiner Kleidung. Im Rahmen der darauf angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung konnten weitere rund 500 Gramm Marihuana sowie etwa 200 Gramm Amphetamin und Kokain aufgefunden werden. Zwei weitere Bekannten des 24-Jährigen wurden ebenfalls vorläufig festgenommen. Die Haftfrage wird derzeit noch geprüft. „Die Bilanz zeigt, dass es notwendig ist, dass man solche Kontrollmaßnahmen durchaus immer wieder durchführt, einfach um den Druck gegen die Kriminellen zu erhöhen und den Bürgern zu zeigen, dass die Polizei präsent ist“, sagt der Konstanzer Polizeisprecher Dieter Popp.

550 Personen überprüft

Auch das Polizeipräsidium Ravensburg, verantwortlich für den Bodenseekreis und die Landkreise Sigmaringen und Ravensburg, war am Freitag mit etwa 120 Einsatzkräften zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum im Einsatz. Überprüft wurden dabei unter anderem Spielhallen, Bordellbetriebe, im Zusammenhang mit Drogenkriminalität bekannte Treffpunkte sowie sonstige öffentliche Plätze. Zudem kontrollierten Beamte schwerpunktmäßig den Verkehr insbesondere auf den überregional bedeutsamen Verkehrswegen wie Bundesstraßen und Bundesautobahnen.

Ein Polizist überprüft Personalien. | Bild: DPA/Felix Kästle

Insgesamt hat die Ravensburger Polizei über 550 Personen sowie knapp 150 Fahrzeuge überprüft. Etwa 60 Personen, vier Objekte sowie rund 30 Fahrzeuge wurden durchsucht. Dabei konnten 19 Straftaten aufgedeckt werden, davon neun Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und drei wegen ausländerrechtlichen Vorschriften. Mehrere Kleinmengen Marihuana und Haschisch wurden beschlagnahmt, darüber hinaus weitere Beweismittel.

Zwei Spielotheken mussten schließen

Eine Person musste festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden, nachdem im Rahmen der Identitätsüberprüfung von Insassen eines Pkw eine bestehende Fahndungsausschreibung entdeckt worden war. Durch den Verkehrsdienst Kißlegg wurde zudem ein osteuropäischer Lkw stillgelegt, nachdem an dem Fahrzeug erhebliche Sicherheitsmängel sowie ein manipuliertes Kontrollgerät zur Aufzeichnung der Lenk- und Ruhezeiten festgestellt worden waren.

Zahlreiche Polizeikontrollen im ganzen Land | Bild: Adobe Stock/Picture-Factory

In Friedrichshafen mussten am Freitag zudem zwei Spielotheken kurzzeitig schließen, nachdem Angestellte nicht über die notwendigen Schulungsnachweise verfügten. Es wurden fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Landesglückspielgesetz eingeleitet.