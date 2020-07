Der Sommer ist in vollem Gange und durch die Corona-Krise und den damit verbundenen Ausfall zahlreicher Veranstaltungen zieht es besonders viele Menschen hinaus in die Natur – und damit hinein in den Lebensraum der Zecken.

Wer nicht aufpasst und vorsorgt, für den kann ein Spaziergang oder eine Wanderung durch Wälder und Wiesen darum unter Umständen ernsthafte Folgen haben. Denn so klein Zecken auch sind, sie können gefährliche Krankheiten übertragen – unter anderem die sogenannte Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME).

Baden-Württemberg ist Risikogebiet

Wie das Landesgesundheitsamt mitteilt, handelt es sich bei allen Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg um FSME-Risikogebiete – eine Ausnahme stellt nur der Stadtkreis Heilbronn dar. Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) wird ein Kreis dann als Risikogebiet definiert, „wenn die Anzahl der übermittelten FSME-Erkrankungen in mindestens einem der 14 Fünfjahreszeiträume im Zeitraum 2002 bis 2019 signifikant höher liegt als die erwartete Fallzahl.“ Oder kurz: Wenn ein deutlich erhöhtes Infektionsrisiko herrscht.

Das Landesgesundheitsamt empfiehlt daher allen Personen, „die sich in den Risikogebieten in der Natur aufhalten und somit ein Risiko für Zeckenstiche haben“, sich gegen FSME impfen zu lassen.

Vorsichtsmaßnahmen Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) bietet das Tragen geschlossener Kleidung – also fester Schuhe, langer Hosen und langer Ärmel – bei Aufenthalt im hohen Gras, Gebüsch oder Unterholz „einen gewissen Schutz“, weil die Zecken weniger leicht an die Haut gelangen. Hosenbeine sollten in die Socken gesteckt werden. Ebenso bieten sogenannte Repellentien – also Wirkstoffe – auf der Haut oder auf der Kleidung Schutz. Auch Katzen sollten bei Freigang im Grünen Repellentien erhalten. Nach einem Aufenthalt im Freien sollte man seinen Körper nach Zecken absuchen. Durch eine Dusche können Zecken laut RKI abgewaschen werden. „Das Duschen kann das Absuchen aber nicht ersetzen, sondern sollte nur ergänzend durchgeführt werden“, so das Institut. Auf heller Kleidung seien Zecken zudem leichter zu finden.

Zahlen schwanken

FSME-Erkrankungen werden laut Landesgesundheitsamt entsprechend der Aktivität von Zecken „hauptsächlich vom Frühjahr bis in den Spätherbst übermittelt“. Die Anzahl der FSME-Fälle schwanke bereits seit Einführung der Meldepflicht – Grund seien etwa klimatische und ökologische Faktoren, „die die Aktivität der Zecken aber auch die Populationsgrößen der Wirtstiere, wie Mäuse und Niederwild beeinflussen.“

Außerdem hängt die Zahl der Fälle auch mit der Freizeitaktivität der Menschen und deren Impfstatus zusammen. Und: „auch die Entscheidung der Ärzte, in welchen Fällen eine Untersuchung des Blutes auf FSME veranlasst wird, hat Auswirkungen auf die Anzahl der gesicherten Diagnosen.“

Fälle im Landkreis Konstanz Bisher gab es im Jahr 2020 sieben gemeldete FSME-Fälle im Landkreis Konstanz – gleich viele wie im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Fälle im Schwarzwald-Baar-Kreis Seit Anfang Juni wurden im Schwarzwald-Baar-Kreis sechs FSME-Erkrankungen festgestellt. Im gleichen Zeitraum wurden in den vergangenen zwei Jahren lediglich vier Fälle registriert. Fälle im Landkreis Waldshut In der ersten Jahreshälfte 2020 wurden im Landkreis Waldshut sechs FSME-Fälle gemeldet, 2019 waren es sieben im gesamten Jahr. Allerdings erfüllten damals laut Landratsamt zwei mitgeteilte Fälle die Kriterien des RKI nicht und wurden darum nicht berücksichtigt. Generell schwanken seit dem Jahr 2000 die Infektionszahlen laut Pressesprecher Michael Swientek zwischen einem und 16 Fällen pro Jahr, wobei 2006 mit 16 Fällen ein „Ausreißerjahr“ gewesen sei. Fälle im Kreis Sigmaringen Im Landkreis Sigmaringen haben sich bis zum 15. Juli zwölf Menschen mit FSME infiziert. 2019 waren es im gleichen Zeitraum nur fünf. Fälle im Kreis Tuttlingen Bisher wurden im Landkreis Tuttlingen in diesem Jahr drei FSME-Erkrankungen gemeldet – gleich viele wie im gleichen Zeitraum 2019. Fälle im Kreis Lörrach In diesem Jahr wurde im Landkreis Lörrach erst ein FSME-Fall gemeldet. Im gleichen Zeitraum im Vorjahr waren es drei Fälle. Fälle im Bodenseekreis Bis zur Kalenderwoche 29 wurden in diesem Jahr im Bodenseekreis schon neun FSME-Fälle gemeldet. Im gleichen Zeitraum 2018 waren es drei Fälle.

Im vergangenen Jahr seien 171 Erkrankungen gemeldet worden, 2018 noch 288 Fälle. Weil in diesem Jahr durch die Corona-Krise vermehrt Menschen in der Natur unterwegs sind, ist laut Landesgesundheitsamt „davon auszugehen, dass vermehrt Personen einem Zeckenexpositionsrisiko ausgesetzt sind. Dies kann zu einem Anstieg von FSME-Infektionen und weiteren durch Zecken übertragenen Infektionen führen.“

Bislang wurden in Baden-Württemberg in diesem Jahr schon 166 FSME-Fälle gemeldet. „Das sind deutlich mehr Infektionen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres 2019 mit 97 Fällen“, so das Landesgesundheitsamt.

Bisse können ernste Folgen haben

Wer sich über einen Zeckenbiss mit FSME ansteckt, der kann unterschiedliche Symptome zeigen. Während manche Personen gar nichts von der Krankheit spüren, macht sie sich bei anderen durch Fieber, Kopf- oder Gliederschmerzen bemerkbar. Zudem können Hirnhäute und Gehirn sich entzünden und sogar Bewusstseinsstörungen, Krampfanfälle und Lähmungen auftreten. Auch irreversible Schäden sind möglich. Im schlimmsten Fall führt die Krankheit zum Tod.

Zeckenarten Wie das RKI auf seiner Internetseite schreibt, kommt in Deutschland am häufigsten der sogenannte Holzbock vor, eine Zeckenart, die Wirt für Borrelien und FSME-Viren ist. Neu in Deutschland trete außerdem die Zeckenart Ixodes inopinatus auf, die ursprünglich aus dem Mittelmeerbecken stammt. Außerdem gibt es Auwaldzecken und Reliktzecken, die jedoch nur selten beziehungsweise in Deutschland bisher noch keine Menschen befallen, aber auch unter anderem FSME übertragen können. Für große Aufmerksamkeit sorgt derzeit die Zeckengattung Hyalomma, die auch als „Riesenzecke“ bekannt ist, da die Tiere etwa doppelt so groß sind wie der gemeine Holzbock. Hyalomma-Zecken stammen aus Afrika und Asien und können laut RKI gefährliche Krankheiten übertragen, etwa das Krim-Kongo-Virus. Weil Larven und Nymphen dieser Art bei tiefen Temperaturen absterben, ist laut RKI unklar, ob langfristig eine eigene Population in Deutschland aufgebaut wird.

Laut RKI sind in der Regel „drei Impfungen notwendig, um den vollen Impfschutz zu erreichen“ – zumindest bei 99 Prozent der Geimpften sei das danach der Fall. Dieser Impfschutz besteht dann mehrere Jahre lang.

Auch andere Krankheiten werden übertragen

Übrigens können Zecken nicht nur die Frühsommer-Meningoenzephalitis, sondern auch weitere Krankheiten übertragen – dazu gehört etwa die Borreliose, die durch Bakterien ausgelöst wird. Bemerkbar macht sie sich mit Wanderröte, die um die Einstichstelle herum auftritt. Zudem kommt es etwa zu grippeartigen Symptomen sowie Nervenschmerzen, Lähmungen oder Herzentzündungen. Behandelt werden kann diese Krankheit mit Antibiotika.