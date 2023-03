Bilder zum Projekt

Die Bilderserie wurde am 14. März 2023 erstmals im Kreistag des Bodenseekreises der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie wird im Laufe des Jubiläumsjahres in Vorträgen, in Präsentationen sowie Online- und Druckpublikationen gezeigt. Im Internet sind die Bilder unter http://www.ausserirdisch-schoen.de zu finden. Dort gibt es auch ein „Making of“-Video zu dem Fotoprojekt, das einen Eindruck der ausgeklügelten Aufnahmetechnik vermittelt. (sk)