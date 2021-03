St. Gallen vor 50 Minuten

Absturz von Kleinflugzeug im Bodensee wird untersucht

Am 18. Februar stürzte ein in der Schweiz lebender Deutscher mit seinem Flugzeug in den Bodensee. Der Pilot konnte das sinkende Flugzeug verlassen und wurde unverletzt aus dem Wasser gerettet. Jetzt wurde ein Untersuchungsverfahren eröffnet.