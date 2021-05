Monatelang haben sich Abiturienten in ganz Baden-Württemberg im Fernunterricht auf ihre Prüfungen vorbereitet. Doch nicht nur das Lernen verlief anders als bei Regerationen von Schülern vor ihnen, auch die Prüfungen selbst, verlaufen unter besonderen Vorkehrungen. Drei Schüler aus der Region berichten wie es ihnen bei der ersten Prüfung ergangen ist – ihr Fazit fällt positiv aus.

Für rund 45.000 Jugendlich in den Abschlussklassen in Baden-Württemberg wird es ernst: Das Abi 2021 an den Gymnasien hat begonnen – und es steht ganz im Zeichen des Coronavirus.Beim Prüfungsmarathon von Dienstag, 4. Mai, bis zum Freitag, 21.