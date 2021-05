Baden-Württemberg Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Ab Montag darf sich bei Hausärzten jeder Erwachsene gegen Corona impfen lassen: Was man dazu wissen muss

Baden-Württemberg hebt ab Montag die Impfpriorisierung auf – zumindest bei Hausärzten. In den Praxen hat ab 17. Mai jeder einen Impfanspruch, während in den Impfzentren zwar ebenfalls mehr Menschen berechtigt sind, aber weiter eine Priorisierung besteht. Was nun für wen gilt und wie das umgesetzt werden soll.