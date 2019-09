Özdemirs Bewerbung für einen Chefsessel in der Bundestagsfraktion am Wochenende, wird deshalb in Stuttgart als Zeichen gewertet, dass Kretschmann weitermacht. Der seit 2011 regierende Grünen-Regierungschef wird in den nächsten Tagen seine Entscheidung bekannt geben.

Zwei Grüne, die sich verstehen: Parteichef Cem Özdemir (links) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann. | Bild: Sebastian Gollnow/dpa