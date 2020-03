Herr Brockmann, viele Menschen im Land fürchten derzeit bereits, infiziert zu sein. Haben sie aus Ihrer Sicht Anlass dazu?

Von den Tests, die derzeit durchgeführt werden, sind nur ungefähr fünf bis sieben Prozent positiv. Das bedeutet, dass die meisten Leute, die glauben, dass sie Coronaviren haben und die zu einem Arzt gehen, etwas anderes haben. Gemäß der Testergebnisse ist das in 95 von 100 Fällen so. Wir sehen zwar eine zunehmende Zahl von Fällen und es hat eine epidemische Welle begonnen, aber wir stehen da sehr am Anfang.

Überrascht Sie diese niedrige Zahl?

Nein, gar nicht. Wir haben etwa elf Millionen Einwohner in Baden-Württemberg und jetzt etwa 2000 bis 3000 Fälle, zu denen jeden Tag ein paar Hundert dazukommen. Aber es ist keineswegs so, dass jeder Corona hat. Auch die Kliniken sind derzeit keineswegs mit Coronapatienten überlastet. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir deutlich früher dran sind als andere Länder um uns herum. Diese Zeit müssen wir jetzt nutzen.

Stefan Brockmann. | Bild: RP Stuttgart

Zur Person Stefan Brockmann hat Medizin in Tübingen studiert und ist seit 20 Jahren im öffentlichen Gesundheitsdienst tätig. Seit 2019 leitet er das Referat Gesundheitsschutz und sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt. Der Medizinaldirektor ist auf Epidemiologie auf Infektionen spezialisiert und hat am europäischen Trainingsprogramm für Interventionsepidemologie teilgenommen. Für das zweijährige Programm in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut gibt es weltweit nur 20 Plätze für Mediziner.

Woran liegt es, dass bei uns bislang die Zahl der Todesopfer im Verhältnis zu den Infizierten deutlich niedriger ist als in anderen Ländern?

Die Deutschen sind Testweltmeister. Sie waren schon Testweltmeister bei der Schweinegrippe. Es gab damals kein Land, das in Bezug auf die Population damals so viel getestet hat wie Deutschland. Deshalb sind wie relativ nah am tatsächlichen Geschehen. Wir sehen bei uns relativ wenige Todesfälle, weil bei uns die Dunkelziffer deutlich geringer sein dürfte als in anderen Regionen oder Ländern wie Italien und Frankreich, die relativ stark betroffen sind. Eine höhere Dunkelziffer bedeutet aber nicht, dass die es dort nicht richtig machen. Wenn man in eine epidemische Phase rutscht und Zehntausende von Erkrankten hat, ist ja klar, dass die nicht mehr alle getestet werden. Deshalb tauchen die in der Statistik über gemeldete positiv getestete Fälle nicht mehr auf. Das ist in jeder großen Epidemie so und kein Versagen des Testsystems in den jeweiligen Ländern.

Region Corona: So ist die Lage in der Welt, Deutschland und der Region Das könnte Sie auch interessieren

Gibt es irgendeinen Dunkelziffer-Faktor, mit dem man bei uns rechnen kann?

Nein, zur Zeit nicht. Aber wir gehen nicht davon aus, dass die Zahl riesig ist. Ob das jetzt der Faktor zwei oder drei ist, kann man nicht sagen. Da muss man auch vorsichtig sein. Aber es ist sicher nicht der Faktor 100. Sonst würden wir das an anderer Stelle sehen und hätten auch einen höheren Anteil der Positiven bei den Getesteten. Wir wissen von anderen Erkrankungen, dass immer nur ein Bruchteil der Erkrankungen über das Meldesystem abgebildet wird. Aber der Sinn des Meldesystems ist ja auch nicht, alle Fälle zu erfassen, sondern einen Überblick über die Situation zu geben. Für einen Neuerreger funktioniert das schlecht, weil es keine Vordaten gibt. Mit dem Fortschreiten der Welle kann das Meldesystem die Situation aber gar nicht mehr abbilden. Man wird dann dazu übergehen, andere Dinge zu messen. Auf Bundesebene etwa gibt es Grippeweb, wo jede Woche Leute befragt werden, wie es ihnen geht und ob sie beim Arzt waren. Aus solchen bevölkerungsbezogenen Daten kann man dann erkennen, ob eine Welle in der Bevölkerung angekommen ist, wie viele Leute sich infiziert haben und ob die Anzahl der Leute noch steigt. Ähnliches kann man bei den Krankenhauseinweisungen machen. Aber das ist kein Monitoring im Rahmen des Meldewesens.

Eine Frage, die viele Menschen beschäftigt: Wie kann man sicher sein, ob man das Virus schon ausgestanden hat?

Das geht momentan noch nicht. Es gibt üblicherweise die Methode, das mit Antikörpern zu testen. Aber das gibt es noch nicht in der Breite, das wird sicherlich noch ein Vierteljahr dauern. Nur, wenn man positiv getestet wurde und dann gesundet, ist es klar. Üblicherweise gibt es dann eine Immunität. Aber bei Corona wissen wir noch nicht sicher, ob es so ist und wie schnell eine Immunität vorliegt. Wir gehen aber davon aus.

Überblick Coronavirus versetzt Deutschland in den Krisenmodus: Das sind die aktuellen Entwicklungen Das könnte Sie auch interessieren

Es gibt ja Menschen, die alles völlig überzogen halten, was gerade passiert und anführen, dass bei einer Grippewelle auch keine Ausgangssperren gibt. Wie argumentiert man dagegen?

Das ist wie mit den Impfgegnern. Man muss halt die Fakten auf den Tisch legen. Auch bei der Grippewelle gibt es sehr viele Tote, vor drei Jahren waren es in Deutschland etwa 25000 Tote…

…aber es gab deshalb keine Einschränkung des öffentlichen Lebens.

Aber man kann schauen, wie die Notaufnahmen im Elsass und in Italien aussehen. Die Schwere der Erkrankung nimmt mit dem Alter exponentiell zu. Die Älteren mit 70, 75 Jahren und älter haben ein um ein Vielfaches höheres Risiko, schwer zu erkranken, wahrscheinlich um den Faktor 100. Wir können diese Daten nur auf den Tisch legen und an die Vernunft der Leute appellieren. Dass jetzt jeder Auswirkungen auf sein eigenes Leben spürt und Einschnitte ertragen muss, ist klar. Aber es ist nach dem, was wir sehen, absolut gerechtfertigt.