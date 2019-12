Schon seit längerer Zeit beklagen Schüler, Pendler und Ausflügler Chaos in Zügen und Ersatzbussen im Hegau. Während sich manche Passagiere in überfüllte Züge quetschen müssen, finden andere im Zug von Gottmadingen nach Singen erst gar keinen Zutritt. Auch am Ersatz-Verkehr mit Bussen hagelt es Kritik .

Großes Gedränge herrscht in den frühen Morgenstunden am Gottmadinger Bahnhof vor dem Zug, der überwiegend Schüler nach Singen befördert. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Zu spät, zu voll, kommt gar nicht: Beschwerden über den mangelhaften Schienenersatzverkehr gab es auch in Langenargen. Der Transport zwischen Lindau und Friedrichshafen verärgerte manche Passagiere so stark, dass sie sich direkt an die SÜDKURIER-Redaktion wandten. Wir haben uns vor Ort umgesehen.

Es gibt wieder Beschwerden über den Schienenersatzverkehr zwischen Lindau und Friedrichshafen. | Bild: Lippisch, Mona

Völlig genervt waren Bahnfahrer im Schwarzwald zum Start der neuen S-Bahn in Richtung Freiburg. Technische Probleme an Bahnübergängen und Signalen machten einen planmäßigen Transport der Fahrgäste unmöglich. Ein kapitaler Fehlstart der neuen S-Bahn also, die doch alles schneller und bequemer machen sollte.

Mit dem Fahrplanwechsel vom 15. Dezember gab es zahlreiche Änderungen für Pendler. Im Regionalverkehr gibt es teilweise geänderte Zeiten und andere Angebote. Im folgenden Link finden Sie die Änderungen auf einen Blick.

