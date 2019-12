Friedrichshafen vor 1 Stunde

Wie Tierschutzaktivisten Hunderte junger Legehennen vor dem Schlachter bewahren

Ein Nager an der Decke, tote Tiere auf dem Boden und das lebende Federvieh hat kaum noch Federn am abgemagerten Körper. In einem Bodenhaltungsbetrieb im Raum Freiburg bewahrt der Verein „Rettet das Huhn“ fast 300 Hennen vor dem frühzeitigen Tod. Wir waren bei der Ausstallung dabei und haben das Geschehen dokumentiert