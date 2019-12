Der demographische Wandel ist in den Gefängnissen des Landes angekommen: Die Insassen der baden-württembergischen Haftanstalten werden immer älter. Seit Jahren schon steigt die Zahl der Häftlinge und Sicherungsverwahrten jenseits der 60 Jahre, im vergangenen Jahr betrug der Anstieg gegenüber dem Vorjahr sogar 13,5 Prozent.

Mehr Senioren als Heranwachsende

Zum Stichtag Ende März saßen landesweit mit 295 Häftlingen mehr Gefangene über 60 Jahre hinter Gittern als je zuvor (2018: 260; 2017: 236) Dies geht aus einer Aufstellung des Justizministeriums hervor, die unserer Zeitung vorliegt. Erstmals ist in diesem Jahr die Gruppe der über 60-jährigen Häftlinge zahlenmäßig größer als die Gruppe der Heranwachsenden im Alter zwischen 18 und 21 Jahren. Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren noch verstärken: Denn auch die Gruppe der 40- bis 60-jährigen Gefangenen ist 2019 mit einer Zunahme von 6,5 Prozent überdurchschnittlich gewachsen.

Bild: Schönlein, Ute

„Wir reagieren mit einem Bündel von Maßnahmen auf diese stetige Entwicklung“, sagt Justizminister Guido Wolf (CDU). „Mit der Außenstelle Singen der Justizvollzugsanstalt Konstanz haben wir eine Anstalt, die speziell auf die Unterbringung von älteren Gefangenen ausgerichtet ist. Und auch beim dringend benötigen Neubau der Justizvollzugsanstalt Rottweil sind spezielle Unterbringungsmöglichkeiten für ältere Gefangene vorgesehen“, so Wolf. Doch die Zeit drängt. Bis Rottweil bezugsfertig ist, dürften noch mindestens sieben Jahre ins Land gehen. Und Singen etwa hat nur Haftplätze für 48 – männliche – Senioren.

Zwei Insassen der der Senioren-JVA Singen laufen über den Gefängnishof. Der Haftbetrieb ist auf ältere Insassen zugeschnitten. | Bild: Patrick Seeger

Wer hier untergebracht wird, muss bei der Verurteilung mindestens 62 Jahre alt sein und eine Haftstrafe von mehr als 15 Monaten zu verbüßen haben. Zudem müssen sich die Häftlinge auch persönlich für den nach innen gelockerten Vollzug eignen. Häftlinge, bei denen erhebliche Fluchtgefahr besteht, scheiden von vornherein aus. Daher müssen sich zunehmend auch die anderen Haftanstalten im Land darauf einstellen, den Alltag mit älterem Klientel zu organisieren.

Barrierefreie Zellen

Im Unterschied zum Regelvollzug spielten im Vollzug an alten Gefangenen Drogenprobleme, Nationalitätenkonflikte oder Gewalt unter Gefangenen im Alltag kaum eine Rolle, wie das Justizministerium mitteilt. Dafür gibt es neue Anforderungen. So braucht es etwa Zellen, sanitäre Einrichtungen und Gemeinschaftsräume, die zumindest teilweise barrierefrei – etwa für Häftlinge mit altersbedingten Mobilitätseinschränkungen – zugänglich sind. Es braucht andere medizinische Betreuung sowie geriatrische Konzepte für Insassen, die in Haft leichte Pflege benötigen.

In der Hierarchie ganz unten

Und es braucht speziell geschultes Justizpersonal, das zusätzlich ein Auge auf die älteren Häftlinge legt, die sich gegenüber dominant und aggressiv auftretenden jüngeren Insassen nicht zur Wehr setzen können. „Personell und konzeptionell, aber auch an die bauliche Infrastruktur sind das ganz neue Anforderungen“, bestätigt aus der Praxis Alexander Schmid, Landesvorsitzender der Gewerkschaft Strafvollzug. Auch bei der Zellenbelegung müsse das im Auge behalten werden. „Zumal ältere Gefangene, bei denen in vielen Fällen Sexual- oder Betrugsdelikte vorliegen, in der Hierarchie ganz unten stehen“, so Schmid.

Ein Mann steht in der JVA Freiburg im Block der Sicherheitsverwahrten vor einem vergitterten Fenster. Auch hier steigt die Zahl älterer Männer. | Bild: Patrick Seeger

Das größte Problem aber tut sich bei älteren Gefangenen oft erst nach der Haftzeit auf. Während im Vollzug für jüngere Häftlinge schulische und berufliche Bildung und das Gewöhnen an einen festen Arbeitsalltag im Mittelpunkt steht, um eine Reintegration in die Gesellschaft zu erleichtern, geht es bei den Älteren um den Erhalt der Mobilität und den Aufbau eines stabilen Betreuungsumfelds nach der Haftzeit. Es fehlt an Wohnraum in Einrichtungen, in denen Ex-Häftlinge mit Pflegegrad untergebracht werden können. Auch die Abklärung der Kostenübernahme ist extrem komplex. Und Träger vollstationärer Einrichtungen wollen oftmals keine ehemaligen Strafgefangenen unterbringen – da bestehen vielfach Vorbehalte und Unsicherheiten.

Das Justizministerium hat diese Problematik daher zunehmend im Fokus. Seit Ende 2017 gibt es ein vom Ministerium unterstütztes Wiedereingliederungsprojekt für ältere Gefangener durch den Verein Chance e.V. in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Straffälligenhilfe. Die Arbeit, soviel steht mit dem Alterstrend in den Gefängnissen fest, wird dem Netzwerk nicht ausgehen.