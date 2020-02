Die Deutsche Bahn teilte am Dienstagmorgen mit, dass der Fernverkehr wieder planmäßig fahre. Im Regionalverkehr gebe es aber weiterhin starke Einschränkungen. Gesperrt bleiben deshalb der Seehas zwischen Singen und Konstanz, die Schwarzwaldbahn zwischen Hornberg und St. Georgen, Hattingen und Engen sowie zwischen Singen und Konstanz, die Höllentalbahn zwischen Hüfingen und Himmelreich, die Dreiseenbahn zwischen Titisee und Seebrugg sowie die Gäubahn zwischen Hattingen und Engen. Wann der Verkehr auf diesen Strecken wieder aufgenommen werden kann, konnte die Bahn am Morgen noch nicht benennen.

Die kostenfreie Hotline unter der 08000/996633 bleibt geschaltet. Die Bahn empfiehlt Reisenden, vor Fahrtbeginn ihre Verbindung über bahn.de/aktuell zu prüfen.

Immer noch Windstärke zehn

„Es muss immer noch mit Böen der Windstärke zehn gerechnet werden“, sagte ein DWD-Sprecher am Dienstagmorgen. Vor allem schon zuvor vom Sturm gelöste Gegenstände und Bäume könnten dann immer noch umstürzen. Im Laufe des Tages soll der Wind jedoch schwächer werden.

Das Orkantief „Sabine“ hatte am Montag den Bahnverkehr in Baden-Württemberg erheblich beeinträchtigt, aber weniger Schäden angerichtet als zunächst befürchtet.

In der Nacht zum Mittwoch werden noch Böen zwischen 60 und 70 Stundenkilometern erwartet, im Hochschwarzwald gibt es weiterhin Sturmböen bis 90 Stundenkilometer.

„Wir befinden uns immer noch in einer polaren Kaltluft, weshalb auch Gewitter möglich sind“, sagte der Sprecher. Zum Teil kommt es auch in den tieferen Lagen zu Schnee, Schneeregen oder Graupel. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen einem Grad auf der Alb und zehn Grad am Oberrhein.

In der Nacht zum Mittwoch nehmen die Schauer zu, teils bis in die Niederungen kommt es zu Schneeregen oder Schnee. Die Meteorologen warnen deshalb vor Glätte. Örtlich wird es blitzen und donnern.

Weniger Einsätze für Polizei und Feuerwehr

„Wir hatten noch etwa 60 Verkehrswarnmeldungen in der Nacht, dabei sind uns aber bislang keine größeren Schäden gemeldet worden“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstagmorgen. Dabei handle es sich hauptsächlich um einzelne Straßensperrungen, die noch andauerten. Auch verschiedene Polizeipräsidien bestätigten eine ruhigere Situation im Land: „Wir hatten nur noch Einsätze im niedrigen zweistelligen Bereich“, sagte ein Polizeisprecher aus Offenburg. Auch in Konstanz gingen die Einsätze zurück.

(dpa/kip)