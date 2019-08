Einmal Politik, immer Politik. Wenn Politik gelegentlich als Sucht beschrieben wird, von der man kaum lassen kann, dann gehört Andreas Renner zu jenen, die ihr verfallen sind. Der heute 60-Jährige bekleidete viele Ämter auf der öffentlichen Bühne, er war Oberbürgermeister und Landesminister. Nun, im Frühjahr hat es ihm nicht mehr gereicht für den Einzug in den Kreistag des Landkreises Konstanz – auch ein Signal dafür, dass seine Zeit für öffentliche Mandate abgelaufen ist. „Mit der politischen aktiven Zeit habe ich abgeschlossen, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung.“

Es fing mit Helmut Kohl an

Gleichwohl interessiert sich der geborene Stockacher noch immer für alles, was in der Politik kreucht und fleucht. Er zählt zu den gut Vernetzten in der CDU, deren liberalem Reformflügel er zugerechnet wird. Als junger Chef der Jungen Union (JU) forderte er Helmut Kohl zum Rücktritt auf. Sein erster Streich.

Andreas Renner in jungen Jahren. 1993 wurde er zum Oberbürgermeister der Stadt Singen gewählt – das war politisch seine wichtigste Zeit. Bild: Hella Wolff-Seybold | Bild: Hella Wolff-Seybold

2005 holte ihn Günter Oettinger in die Landesregierung. Als Sozialminister sollte er frische Impulse setzen. Das schaffte der damals 45-Jährige auch – auf ungewollte Art: Er hatte sich einen Wortwechsel mit dem Bischof von Rottenburg geliefert. Der genaue Verlauf des Gesprächs wird von beiden Seiten unterschiedlich wiedergegeben; es lässt sich aber sagen, dass Renner nicht die Standards eines Gesprächs berücksichtigte, die man bei einem Minister erwartet. Er zog die Konsequenzen und verabschiedete sich nach wenigen Monaten aus dem Kabinett.

„Ein freches Maul...“

Diese Episode sieht er heute heiter. „Ich hatte ein freches Maul und zog die Konsequenzen,“ gesteht er. Im Rückblick wird klar: Der hitzige Wortwechsel teilt sein Leben in zwei Hälften. Danach wechselt er in die Wirtschaft und geht für den Stromriesen EnBW als Lobbyist nach Brüssel. Natürlich hat auch diese Tätigkeit viel mit Politik zu tun, zumal er dort ab 2009 auf einen alten Bekannten trifft – Günter Oettinger, der zum EU-Kommissar aufgerückt war. Bei der EnBw, immerhin drittgrößter Energiekonzern in Deutschland, fühle er sich pudelwohl, sagt Renner.

Die CDU ist seine politische Heimat. Früh war er JU-Chef, erst für Südbaden, dann für Baden-Württemberg. | Bild: Archiv

Erst Brüssel, dann Berlin

Sein Schwerpunkt ist inzwischen Berlin, dort beobachtet er das politische Geschehen. „EnBW ist von politischen Prozessen abhängig“, sagt er. Der riesige Konzern, der seit einigen Jahren wieder in deutscher Hand ist, betreibt diese Beziehungspflege in immer mehr Ländern. Jüngst eröffnete er Büros in Taiwan und den USA.

Dafür nennt er ein Stichwort: Energiewende. Renner kommt in Fahrt, wenn er über die Abkehr von fossilen Energien zu sprechen beginnt. Er sagt: „Ist das nicht schön, wenn man sich jeden Tag um die Energiewende kümmern darf?“ Freilich warnt er davor, nicht nur den deutschen Wende-Weg im Blick zu haben. CO2-Steuer? Schön und recht, „doch wir haben schon jetzt den höchsten Strompreis in Europa.“

Immer unter Strom

Vor einigen Wochen feierte Andreas Renner seinen Sechziger. „Um mich ist es ruhig geworden,“ gurgelt er und muss dann selbst lachen. Irgendwie steht der Mann immer unter Strom. Sein Lebensweg ist enorm: Vom Bauernsohn in Stockach zur CDU, dann in hohe Ämter, dann zu einem international operierenden Konzern, der in ganz Europa Strom einspeist.

Er liebt die Langstrecke: Der Sportler Andreas Renner. Bild: Bettina Frank | Bild: Bettina Frank

Privat gilt er als umtriebig und gesellig. Er wohnt mit Frau in Singen. Er läuft gerne Langstrecke. Über Religion spricht er nur ungern, gleichwohl aus katholischer Familie stammend. Sein schönstes Amt: 1993 wurde er zum Singener OB gewählt. „In dieser Struktur kann ich am meisten bewirken“, sagt er rückblickend. Das ist untertrieben. Er setzte den Bau einer neuen Stadthalle durch, die bestens angenommen und bespielt wird. Und er packt die Landesgartenschau in die Stadt. Die Singener ließen ihn damals ungern ziehen.