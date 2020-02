Nach dem Sturm „Sabine“ ist der Bahnverkehr in ganz Baden-Württemberg wieder angelaufen – außer in Südbaden. Hier ziehen sich die Aufräumarbeiten bei der Deutschen Bahn. Schuld ist die schwierige Topografie im Schwarzwald, aber nicht nur. Mal wieder zeigt sich: Bei den Schweizern läuft es besser.

Nichts geht mehr. Wer derzeit im südlichen Schwarzwald, im Hegau oder am Bodensee auf den Zug angewiesen ist, hat Pech: Während überall sonst in Baden-Württemberg der Bahnverkehr wieder funktioniert, sind die Auswirkungen von Sturm Sabine in der