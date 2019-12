Werbefreie Filme und interessante Nachrichten: Die Schweizer Fernsehsender SRF1 und SRF2 erfreuten sich großer Beliebtheit in Südbaden, ehe sie im Sommer im Kabelnetz abgestellt wurden.

Der Grund: Die Schweiz stellte die Verbreitung über Funk ein, und da folglich keine Funkwellen mehr nach Deutschland schwappten, durften Kabelbetreiber das Signal nicht mehr umwandeln und einspeisen. Doch das könnte sich ändern.

Rita Schwarzelühr-Sutter, SPD-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Waldshut, setzt sich schon länger für die Rückkehr des Signals ein. Sie macht nun auf ein Projekt aufmerksam, das vor allem im Raum Konstanz eine Möglichkeit bieten könnte, dass die Schweizer Sender ins Kabelnetz zurückkehren.

Grund dafür ist, dass es im österreichischen Vorarlberg bereits gelungen ist, die Schweizer Sender wieder empfangbar zu machen. Dafür erwarb die Vorarlberger Firma Kabel TV Lampert in der Schweiz eine Lizenz, Rundfunk über Funk zu verbreiten und nahm eine entsprechende Sendestation auf dem Hohen Kasten im Schweizer Alpstein in Betrieb.

Von dort erreichen die Sendewellen auch Vorarlberg – was eigentlich ein Nebeneffekt ist und hier zum Hauptzweck wird. Denn sobald Schweizer Funkwellen im Ausland empfangbar sind, dürfen sie dort auch ins Kabelnetz eingespeist werden. Deswegen kann in Vorarlberg jetzt wieder Schweizer Fernsehen via Kabel empfangen werden.

Nun prüfen wiederum die Stadtwerke Lindau und Konstanz, ob das Signal vom Hohen Kasten auch Lindau und damit deutsches Gebiet erreicht. In diesem Fall könnte es dort auch wieder ins deutsche Kabelnetz eingespeist werden.

Selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, weist Karoline Lampert in der Mitteilung von Rita Schwarzelühr-Sutter aber darauf hin, dass mit einem weiteren Sender und der entsprechenden Funkkonzession auf Schweizer Gebiet – etwa am Hochrhein – die Wiedereinspeisung von SRF im deutschen Netz möglich wäre. An diesen Kosten müssten sich jedoch alle in Südbaden tätigen Kabelnetzbetreiber beteiligen, um einen vernünftigen Preis pro Kunde zu erzielen.