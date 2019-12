von Nils Köhler

Vergammeltes Essen, Maschinenöl und Mäuse-Kadaver neben Getreidesäcken – Lebensmittelkontrolleure schauen hinter die Kulissen von Betrieben, und dabei sehen sie meist mehr, als es sich der Verbraucher ausmalt.

Dabei tauchen schlechte Lebensmittel in Deutschland in unterschiedlicher Konstallation immer wieder auf. In einigen Fällen, wie zuletzt bei offenbar keimverseuchter Wurst des Herstellers Wilke, waren sogar Todesfälle und Verletzte zu beklagen.

Behörden können aus Personalmangel nicht kontrollieren

Eine Ursache des Übels sind mangelhafte Kontrollen in den Ländern, hat Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) bereits kritisiert. Die Organisation Foodwatch ist der Sache auf den Grund gegangen und schlägt Alarm: Jede dritte vorgeschriebene Lebensmittelkontrolle in Deutschland fällt demnach aus.

Das Problem besteht nicht darin, dass die Behörden nicht kontrollieren wollen – sie können es oft aus Personalmangel nicht, wie Foodwatch auf der Grundlage von Datenauswertungen herausgefunden hat.

Mutmaßlich verdorbenes Fleisch wird im Labor auf Keime untersucht. Bild: dpa | Bild: via www.imago-images.de

Etwa jede dritte vorgeschriebene Kontrolle in Lebensmittelunternehmen fiel demnach 2018 aus, weil es nicht genügend Kontrolleure gab.

In Baden-Württemberg waren mit der Stadt Ulm und dem Landkreis Heidenheim im Untersuchungszeitraum lediglich zwei von 44 Behörden in der Lage, ihr Soll bei den vorgegebenen Betriebskontrollen zu erfüllen, wie es in dem Foodwatch-Bericht heißt.

Die Ämter kontrollieren Betriebe je nach Höhe des Risikos

Grundsätzlich werden alle Lebensmittelbetriebe in den Landkreisen – vom Restaurant über den Kiosk bis zur Lebensmittelfabrik kontrolliert. Betriebe mit höheren Risiken wie Metzgereien oder Döner-Imbiss sind jährlich, andere hingegen alle drei Jahre dran.

Eine Kakerlake gibt Hinweise auf schwere Hygienemängel. | Bild: Landratsamt Friedrichshafen

Bei der Kontrolldichte gibt es allerdings in den Landkreisen der Region zwischen Schwarzwald, Alb und Bodensee laut foodwatch teilweise erhebliche Defizite.

Bodenseekreis: Nicht einmal die Hälfte der notwendigen Kontrollen

Während im Landesdurchschnitt gerade einmal sechs von zehn notwendigen Kontrollen stattfinden, liegt die Quote in einigen Kreisen deutlich darunter – etwa in den Kreisen Sigmaringen, Tuttlingen, Zollern-Alb und im Bodenseekreis, hinter dem nur noch der Rhein-Neckarkreis mit 38 Prozent und Tübingen mit 35 Prozent der Kontrollen rangieren.

Was verbirgt sich hinter der verrückte Saladette | Bild: Landratsamt Friedrichshafen

Gerade beim Bodenseekreis mahnen die Experten von foodwatch an, dass dort nicht einmal die Hälfte der notwendigen Kontrollen gemacht würden.

Von den gut 4700 planmäßigen Inspektionen wurden nur knapp 2000 durchgeführt. Am Fleiß der Mitarbeiter liegt es gewiss nicht. So deckten die sieben Inspekteure des Landratsamts in diesem Jahr bis zum 24. Oktober bereits 241 Verstöße in Betrieben auf.

Landratsamt spricht von unterschiedlichen Zählmethoden

Kontrolliert wurden bis zu diesem Stichtag 1235 Lebensmittelbetriebe – mehr als 6000 gibt es im Landkreis. In den allermeisten Fällen handelte es sich um hygienische Probleme. Allein in diesem Jahr wurden im Bodenseekreis 69 Bußgeldverfahren eingeleitet, im vergangenen Jahr waren es 43 sowie zusätzlich vier Strafverfahren.

Auch bei Kaffeemaschinen sammelt sich Schmutz, wenn sie nicht hinreichend gereinigt wird. | Bild: Landratsamt Friedrichshafen

Beim zuständigen Landratsamt legt man allerdings auf eine differenzierte Sicht des Problems Wert.

„Die Landkreise haben offenbar unterschiedliche Zähl- und Berechnungsmethoden angewandt“, erklärt Landratsamts-Sprecher Robert Schwarz das „vergleichsweise schlechte Abschneiden des Veterinäramts Bodenseekreis„ auf Nachfrage.

Wie foodwatch weist auch Schwarz auf personelle Probleme hin. So waren während des Betrachtungszeitraumes zwei Stellen (von neun) wegen Elternzeit und Krankheit nicht besetzt. „Laut Personalschlüssel des Landes müsste der Bodenseekreis 14 Stellen für die Lebensmittelkontrolle haben.“

Im Schwarzwald-Baar-Kreis sieht es besser aus

Unterschiede sieht die Behörde auch bei der Bemessungsgrundlage. So sei die Gastro-Branche im Bodenseekreis „stark saisongeprägt und es gibt häufig Betreiberwechsel“, so der Sprecher. „Folglich kommt der Kontroll- und Beratungsbedarf oft sehr geballt, wenige Betriebe bekommen von unseren Experten viel Aufmerksamkeit, was sich auf die Gesamtkontroll-Quote auswirkt.“

Schimmelrasen auf Muschelfleisch | Bild: Landratsamt Friedrichshafen

Möglicherweise sind dies die Gründe dafür, dass es im Schwarzwald-Baar-Kreis sichtlich besser aussieht. Hier liegt die Quote der Kontrollbesuche in Lebensmittelbetrieben bei 92 Prozent. Von den 1450 Plan-Kontrollen konnten die Mitarbeiter 1339 durchführen.