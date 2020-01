Fastnacht vor 2 Stunden

Vom Bodensee bis zum Schwarzwald wurde am Wochenende die fünfte Jahreszeit gefeiert. Das sind die besten Schnappschüsse und Geschichten

Die Narren sind los: Überall in der Region trieben die Hänsele am Wochenende ihren Schalk. In Überlingen trafen sich die Rebellenzünfte, in Fribourg fand das Zähringer Narrentreffen statt. Die besten Bilder vom bunten Treiben finden Sie hier.