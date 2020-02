von SK/DPA

08:20 Uhr: Wann können wir mit einem Impfstoff rechnen?

07:35 Uhr: Lage im Schwarzwald bleibt angespannt

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, rechnet frühestens im kommenden Jahr mit einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus - warnt aber vor Panik. „In ein paar Jahren werden wir mit einer weiteren grippeartigen Erkrankung leben, die Covid-19 heißt und gegen die wir impfen können. Jetzt gilt es den Übergang zu managen", sagt er. Die Technik der Impfstoff-Gewinnung und -Zulassung dauere mindestens ein Jahr. „In einem günstigen Fall haben wir nächstes Jahr einen Impfstoff.“

Die Situation im Schwarzwald-Baar-Kreis ist weiterhin angespannt, es gibt aber laut Behörden aktuell noch keine bestätigten Corona-Erkrankungen im Schwarzwald-Baar-Kreis, wie eine Sprecherin des Gesundheitsamtes am Freitag auf Anfrage des SÜDKURIER sagte.

Diese Angabe bezieht sich auf Laborergebnisse vom späten Donnerstag Abend (22:30 Uhr). Aktuellere Ergebnisse liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor, werden aber im Lauf des Freitags erwartet. Es bleibt also beim Stand, dass es hier drei Verdachtsfälle gab, wovon es bei einem Fall Entwarnung gibt, zwei sind noch offen. Es gibt darüberhinaus aktuell keine weiteren neuen Verdachtsfälle.

Das waren die Entwicklungen am Donnerstag:

20:35 Uhr: Weitere Infektionen in der Schweiz

In der Schweiz soll es zwei weitere bestätigte Infektionen mit dem Corona-Virus geben. Dies berichtet die Basler Zeitung in ihrer Online-Ausgabe. Betroffen sei eine junge Frau aus dem Kanton Basel-Stadt sowie ein junger Mann aus einem anderen Kanton. Beide sollen sich zusammen in Mailand aufgehalten haben. Die junge Frau soll nach ihrem Aufenthalt in Mailand und vor ihrer Erkrankung zunächst zur Arbeit in eine Kindertagesstätte im Schweizer Riehen gegangen sein. Entsprechend werde von den Schweizer Behörden nun das berufliche und persönliche Umfeld der Frau untersucht.



19:45 Uhr: Vier weitere Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es nach Angaben des Sozialministeriums vier weitere bestätigte Corona-Fälle. Bei drei Infizierten handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald beziehungsweise der Stadt Freiburg. Sie gehören zu einer Gruppe Geschäftsreisender, die zwischen dem 19. und 21. Februar an einem Business-Meeting in München teilgenommen hatten. Laut Robert-Koch-Institut gehörten sie zu 13 ermittelten Kontaktpersonen eines italienischen Teilnehmers, der am 20. Februar erste Symptome verspürt hatte und nachfolgend in Italien positiv auf Corona getestet wurde. Die drei Patienten befinden sich zurzeit isoliert zur Behandlung in einer Klinik.



Ein weiterer bestätigter Fall wurde aus dem Landkreis Böblingen gemeldet. Dieser steht im direkten Zusammenhang mit dem Göppinger Fall. Es handelt sich bei der Person um eine Kontaktperson zu der Reisebegleiterin des Falls aus Göppingen. Diese Person ist wohnhaft im Landkreis Böblingen.



Damit ist die Zahl der bestätigten Infektionen in Baden-Württemberg auf acht gestiegen.

19:35 Uhr: Entwarnung bei einem Verdachtsfall in Villingen-Schwenningen

Bei einem der drei Corona-Verdachtsfälle im Schwarzwald-Baar-Klinikum kann Entwarnung gegeben werden. Wie der SÜDKURIER aus gut informierten Kreisen erfuhr, besteht bei der betreffenden Person keine Infektion mit dem Corona-Virus. Die Ergebnisse der anderen zwei Proben werden für Freitagmorgen erwartet.

18.55 Uhr: Coronafall im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich ist ein erster Ansteckungsfall gemeldet worden. Das berichten Schweizer Medien, unter anderem die Neue Zürcher Zeitung. Demnach handelt es sich um eine etwa 30-jährige Frau, die sich zuvor in Mailand aufgehalten hatte. Laut Blick.ch und Aargauer Zeitung soll auch ein Mann aus dem Kanton Aargau positiv getestet worden sein.

17 Uhr: Entwarnung im Kreis Konstanz

Die zwei vorsorglich auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Konstanz sind nicht an dem neuen Erreger erkrankt. Das bestätigt Marlene Pellhammer, Pressesprecherin des Landratsamtes Konstanz. Aktuell gebe es generell weder eine bestätigte Erkrankungen noch einen Verdachtsfall.

Kreis Konstanz Im Landkreis Konstanz gibt es keinen bestätigten Coronavirusfall Das könnte Sie auch interessieren

16.45 Uhr: Coronavirus-Patienten aus Tübingen geht es gut

Den zwei mit dem Coronavirus infizierten Patienten aus Tübingen geht es nach Angaben des Universitätsklinikums weiter vergleichsweise gut. Dies sagte die Oberärztin Siri Göpel am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. Die Klinik sei dabei, ihren Alltag zu organisieren. Der medizinische Betrieb laufe relativ unproblematisch weiter.

Coronavirus Wie kann ich mich gegen das Coronavirus schützen? Brauche ich einen Mundschutz? Die wichtigsten Fragen im Überblick Das könnte Sie auch interessieren

Einer der beiden mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Patienten ist als Oberarzt in der Pathologie des Universitätsklinikums beschäftigt. Auch die 24 Jahre alte Tochter des Mannes ist mit dem Virus infiziert und wird isoliert behandelt.

16.15 Uhr: Drei Verdachtsfälle im Schwarzwald-Baar-Klinikum

Am Schwarzwald-Baar-Klinikum sind seit Donnerstag drei Verdachtsfälle auf eine Corona-Erkrankung registriert. Dies bestätigte Klinikums-Sprecherin Sandra Adams auf Anfrage des SÜDKURIER. Und weiter: „Alle drei Personen liegen jeweils isoliert und werden gut versorgt.“ Über weitere Details zu den Betroffenen wollte sich das Klinikum nicht äußern:

Villingen-Schwenningen Drei Corona-Verdachtsfälle im Schwarzwald-Baar-Klinikum: Ein Patient negativ getestet, zwei Proben stehen aus Das könnte Sie auch interessieren

16 Uhr: Rotes Kreuz im Land bereitet sich vor

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Südwesten bereitet sich auf einen möglichen Ausbruch von Erkrankungen an dem Coronavirus vor. „Unsere Aufgabe ist es, uns rechtzeitig und frühzeitig auf alle Eventualitäten vorzubereiten“, sagte Jürgen Wiesbeck, Einsatzleiter für alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Stuttgart. „Das erwarten die Bürger von uns.“ Seit einer Woche beraten im Einsatzstab Fachleute den Ernstfall. „Wir hoffen zugleich, dass es nicht so dramatisch wird.“

Überlegt wird, wie mit Menschen umgegangen wird, die aufgrund von Symptomen wie Fieber eine Ansteckung befürchten. „Es ist nicht sinnvoll, dass diese Bürger einfach das Haus verlassen und dabei womöglich andere infizieren“, sagte Wiesbeck. Entweder müssten Ärzte zu den Betroffenen gebracht werden oder die Menschen würden zu vereinbarten Uhrzeiten an einer mobilen Stelle getestet, etwa in einem Fahrzeug. Die Logistik könne das DRK übernehmen. Überdies macht die Hilfsorganisation mit landesweit 32.000 Aktiven sich Gedanken, wie Menschen, die wegen Kontakt mit Infizierten in häuslicher Absonderung leben, mit Lebensmitteln und Hygiene-Artikeln versorgt werden können.

Region Die Isolierzimmer sind gerichtet: Regionale Krankenhäuser bereiten sich auf Corona vor Das könnte Sie auch interessieren

Donnerstag, 27.Februar, 15.50 Uhr: Kirchen reagieren auf Corona-Virus

Die Diözesen Freiburg und Rottenburg raten den Gläubigen, den Handschlag während der Messe zu unterlassen. Auch Gemeinden in Österreich wollen Körperkontakt vermeiden.

Konstanz Katholische Kirche reagiert auf Coronavirus: Kein Friedensgruß, kein Weihwasser Das könnte Sie auch interessieren

Das ist der bisherige Stand am Donnerstagmittag:

Beginn einer Epidemie: Das neuartige Coronavirus versetzt auch Deutschland in den Krisenmodus. Bis Donnerstagnachmittag waren elf Fälle bekannt, neu hinzu kam einer in Kaiserslautern. Nach den bisher bekannten Zahlen ist das neue Virus laut Robert Koch-Institut (RKI) tödlicher als die Grippe. „Dieses Virus hat pandemisches Potenzial“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstag in Genf. „Wenn wir nicht die richtigen Maßnahmen treffen, kann dieses Virus außer Kontrolle geraten.“

Ein Krisenstab der Bundesregierung von Gesundheits- und Innenministerium entschied, wegen der Verbreitung des Virus in weiten Teilen der Welt nicht mehr nur die Kontaktdaten von Fluggästen aus dem Ursprungsland China zu erfassen, sondern auch Passagiere von Flügen aus Südkorea, Japan, dem Iran und Italien. Ziel ist, sie schnell erreichen zu können, falls herauskommt, dass ein Fluggast infiziert war. Solche „Aussteigekarten“ sollen auch auf Schiffen sowie im grenzüberschreitenden Zug- und Busverkehr ausgefüllt werden, wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) betonten.

Fälle in Baden-Württemberg

Am Dienstag erreichte Corona Baden-Württemberg. Nach einem ersten bestätigten Fall im Kreis Göppingen vom Dienstag und zwei weiteren in Tübingen bestätigte das Landesgesundheitsamt am Mittwochabend einen weiteren Infektionsfall in Rottweil. Damit stieg die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg auf zunächst vier. Noch am Mittwochmittag hatte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) mit Gesundheitsexperten der Behörden bei einer Pressekonferenz über den ersten bestätigten Infektionsfall – einen 25-jährigen Mann aus dem Kreis Göppingen – als einem „Einzelfall“ gesprochen und zur Besonnenheit aufgerufen. „Es gibt nach wie vor keinen kursierenden Virus bei uns“, hatte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) beteuert, „es gibt keinen Grund zur Unruhe.“

Am Abend folgte dann die Nachricht aus Rottweil. Bei diesem Fall handelt es sich um einen 32-jährigen Mann aus dem Landkreis Rottweil, der am 23. Februar mit seiner Familie aus dem Risikogebiet in Italien (Provinz Lodi, Codogno) eingereist ist. Hier finden Sie alle Informationen vom Mittwoch.