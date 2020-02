Im Staufener Missbrauchsfall wird der 42-jährige Angeklagte Christian L. zu acht Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Das Gericht befindet ihn schuldig des Kindesmissbrauchs in 111 Fällen sowie des schweren Kindesmissbrauchs in 13 Fällen, in einem Fall mit vorsätzlicher gefährlicher Körperverletzung. Der Angeklagte muss zwei der Opfer zudem je 8000 beziehungsweise 10.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

330 Fälle von sexuellem und schwerem sexuellen Kindesmissbrauch

Insgesamt wurden L. 330 Fälle von sexuellem und schwerem sexuellen Kindesmissbrauch vorgeworfen. Vier Jungen sollen über einen Zeitraum von etwa 18 Jahren zu seinen Opfern geworden sein. Immer wieder, so die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage, habe er sich das Vertrauen der Kinder erschlichen und sich zu einer Art Vaterfigur stilisiert.

Den Missbrauch habe er dann sukzessive eingeführt und den Jungen versichert, dass es völlig normal sei, sich gegenseitig in den Intimbereich zu fassen.

Teils vergewaltigte er die Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren. Die Opfer sagten ausnahmslos unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Die Angaben einiger Elternteile beschrieben, wie schwer sich die Kinder damit taten, sich ihnen anzuvertrauen.

Erinnerung durch Berichte über ersten Fall

Einem der Jungen, der den Fall schließlich durch seine Anzeige ins Rollen brachte, war erst durch die Berichterstattung über den ersten Staufener Missbrauchsfall um einen damals neunjährigen Jungen bewusst geworden, was ihm selbst widerfahren war. Durch seine Anzeige und die Ermittlungen der Polizei im Umfeld des Tatverdächtigen fanden sich weitere Betroffene.

Sicherungsverwahrung

Eine Sicherungsverwahrung wird häufig bei einschlägigen Vorstrafen angeordnet. Christian L. wurde 2005 vom Amtsgericht Freiburg wegen Kindesmissbrauchs zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt, das Landgericht hob das Urteil 2007 allerdings wieder auf: Aus der Urteilsbegründung, die dem SÜDKURIER vorliegt, geht hervor, dass das Gericht Zweifel an der Aussage des mutmaßlichen Opfers nicht ausräumen könnte. Der damalige Pfarrer hatte den Jungen mit seinem Peiniger konfrontiert, im Beisein der Eltern.