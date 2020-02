Mehr Transparenz zwischen Schule und Elternhaus, mehr Aus- und Fortbildung der Lehrer in Elternarbeit und klare Handreichungen für die Schulen in Sachen Bildungspartnerschaft zwischen Elternhaus und Schule – das versprach Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Mittwoch in Stuttgart am Ende des bildungspolitischen Fachtags „Elternabend“. Dabei hatten über 400 Elternvertreter, Lehrkräfte, Schulleiter und Bildungsexperten darüber diskutiert, woran es im Zusammenspiel zwischen Eltern und Schule klemmt und wie sich ein respektvoller gegenseitiger Umgang und ein vertrauensvoller Dialog auf Augenhöhe erreichen lässt.

Das Interesse vor allem der Eltern an der Thematik ist enorm: Vorausgegangen waren der Veranstaltung landesweit drei „Elternabende“ in Stuttgart, Ulm und Karlsruhe mit insgesamt rund 2000 Teilnehmern. Dabei wurde vor allem gesammelt, wo die Eltern der Schuh drückt. Der abschließende Fachtag goss diese Eindrücke nun in vier Fachforen zu konkreten Handlungsempfehlungen und Anforderungen an die Schulpolitik.

Kultusministerin Eisenmann versprach zum Abschluss, es nicht beim Reden zu belassen. „Ich nehme mit, dass Wertschätzung und Offenheit ganz zentrale Themen sind und dass wir uns die Elternarbeit in der Fort- und Ausbildung der Lehrer anschauen müssen“, sagte Eisenmann. In diesem Zusammenhang will Eisenmann auch die Dauer des Referendariats unter die Lupe nehmen, die in Baden-Württemberg seit 2004 nur noch 18 Monate statt zuvor zwei Jahre beträgt. „Viele fühlen sich nicht sicher genug und wünschen sich eine Rückkehr zum zweijährigen Vorbereitungsdienst“, sagte Eisenmann. „Das müssen wir uns anschauen und gründlich überlegen, ob wir da nicht wieder hinkommen wollen.“ Schulleitungen, Lehrer und Referendare hätten ihr berichtet, dass 18 Monate zu wenig seien. Die Ministerin will darüber mit dem zuständigen Wissenschaftsministerium ins Gespräch kommen.

Zudem will die Kultusministerin mit Schüler- und Elternvertretern für die Schulen lare Handreichungen und Leitfäden zum konstruktiven Dialog erarbeiten lassen. Denn die Foren auf dem Fachtag ergaben wie auch die „Elternabende“ im Vorfeld: Mit der viel zitierten „Erziehungs- und Bildungspartnerschaft auf Augenhöhe“ zwischen Schule und Eltern ist es in der Praxis oft nicht weit her. Wo sie gelingt, ist es oft dem persönlichen Einsatz von überdurchschnittlich engagierten Schulleitern, Lehrkräften und Elternvertretern, aber nicht einem übergeordneten Konzept zu verdanken. Denn es gibt sie überall: Die Eltern, die Lehrern mit dem Anwalt drohen und sich für die besseren Pädagogen halten; die Lehrer, die den Kontakt mit Eltern scheuen. Die gegenseitigen Erwartungen sind oft überzogen, vielfach herrscht Unklarheit über die gegenseitigen Rechte und Pflichten, über Wege zur Konfliktbereinigung, über Zuständigkeiten und Verantwortungen. Zudem haben Lehrer den Umgang mit Eltern in ihrer Ausbildung oft gar nicht gelernt.

Karl-Wilhelm Röhm, selbst langjähriger Schulleiter, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion und Gast beim Fachtag, bestätigt: „Ich kenne exzellente Fachlehrer, die vor einem Elternabend fast durchdrehen. Das kommt in der Junglehrerausbildung viel zu kurz. Man muss lernen, mit Konflikten umzugehen und auch, sich als junger Mensch zur Wehr zu setzen.“

Zumindest der Versuch, mit der „Elternabend“-Reihe die Fronten aufzubrechen und den Dialog in Bewegung zu bringen, wurde am Ende des Fachtags in Stuttgart allseits gelobt. „Eine gelungene Veranstaltung, insgesamt war das ein sehr offener, positiver Austausch“, sagt Carsten Rees, Vorsitzender des Landeselternbeirats. „Ich hoffe, dass die Erkenntnisse nun auch in der Breite ankommen und die guten, kreativen Ansätze im Dialog nicht nur auf die Best-Practice-Schulen beschränkt bleiben.“