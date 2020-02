Während die ganz Welt entsetzt nach Hanau schaut, zelebriert die Gemeinde Stockach ihren jährlichen Höhepunkt: die Verhandlung des Hohen Grobgünstigen Stockacher Narrengerichts. Die Narren beschließen, dass sie sich die Fasnacht nicht kaputt machen lassen von einem hasserfüllten Fanatiker. Und so kommt es, dass Beklagter und Grünen-Politiker Cem Özdemir dennoch einen vergnüglichen Tag im Hegau verbringt, und das Narrengericht dennoch kein Blatt vor den Mund nimmt.

Kann man an einem solchen Tag eigentlich Fasnacht feiern? Elf Menschen sterben in der Nacht, bevor in Stockach der Höhepunkt des Jahres stattfinden soll: Da urteilt das Hohe Grobgünstige Stockacher Narrengericht alljährlich über einen prominenten